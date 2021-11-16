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Грозный уверен, что сборная Украины займет второе место в группе
Специалист - о матче сборной с боснийцами
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер ряда украинских клубов Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы "сине-желтых" занять второе место в группе.
"Я уверен в победе нашей сборной над боснийцами. Уверен в этом не потому, что у Боснии уже нет турнирной мотивации, а также потому что будет отсутствовать ряд ключевых футболистов, в том числе Эдин Джеко, Сеад Колашинац и другие. Также будет обсуждаться вероятная отставка с должности главного тренера сборной Боснии и Герцеговины болгарина Петева. Но это проблемы боснийцев. Они нас не интересуют.
Уверен в том, что мы победим в предстоящем матче с учетом силы нашей сборной. Украина в контрольном матче с Болгарией продемонстрировала агрессивный, высочайшего уровня футбол с огромным потенциалом.
Я думаю, что мы вслед за французами займем второе место в нашей группе и продолжим борьбу за путевку на чемпионат мира. Я в этом уверен, как в этом уверены и все украинцы. Удачи нам всем. Нашей сборной желаем хорошего настроения, а также хорошей и качественной игры", - заявил Грозный.
Напомним, чтобы выйти в плей-офф, команде Петракова нужно побеждать в Боснии и надеяться на неудачу Финляндии в матче с Францией.
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