Грозный уверен, что сборная Украины займет второе место в группе

Бывший тренер ряда украинских клубов Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы "сине-желтых" занять второе место в группе.

"Я уверен в победе нашей сборной над боснийцами. Уверен в этом не потому, что у Боснии уже нет турнирной мотивации, а также потому что будет отсутствовать ряд ключевых футболистов, в том числе Эдин Джеко, Сеад Колашинац и другие. Также будет обсуждаться вероятная отставка с должности главного тренера сборной Боснии и Герцеговины болгарина Петева. Но это проблемы боснийцев. Они нас не интересуют.

Уверен в том, что мы победим в предстоящем матче с учетом силы нашей сборной. Украина в контрольном матче с Болгарией продемонстрировала агрессивный, высочайшего уровня футбол с огромным потенциалом.

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Я думаю, что мы вслед за французами займем второе место в нашей группе и продолжим борьбу за путевку на чемпионат мира. Я в этом уверен, как в этом уверены и все украинцы. Удачи нам всем. Нашей сборной желаем хорошего настроения, а также хорошей и качественной игры", - заявил Грозный.

Напомним, чтобы выйти в плей-офф, команде Петракова нужно побеждать в Боснии и надеяться на неудачу Финляндии в матче с Францией.