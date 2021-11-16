  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Грозный уверен, что сборная Украины займет второе место в группе
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грозный уверен, что сборная Украины займет второе место в группе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Специалист - о матче сборной с боснийцами

Грозный уверен, что сборная Украины займет второе место в группе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер ряда украинских клубов Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы "сине-желтых" занять второе место в группе.

"Я уверен в победе нашей сборной над боснийцами. Уверен в этом не потому, что у Боснии уже нет турнирной мотивации, а также потому что будет отсутствовать ряд ключевых футболистов, в том числе Эдин Джеко, Сеад Колашинац и другие. Также будет обсуждаться вероятная отставка с должности главного тренера сборной Боснии и Герцеговины болгарина Петева. Но это проблемы боснийцев. Они нас не интересуют.

Читайте такжеЗинченко: Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию

Уверен в том, что мы победим в предстоящем матче с учетом силы нашей сборной. Украина в контрольном матче с Болгарией продемонстрировала агрессивный, высочайшего уровня футбол с огромным потенциалом.

Читайте такжеМирон Маркевич: Боснийцев нужно брать за рога и добивать

Я думаю, что мы вслед за французами займем второе место в нашей группе и продолжим борьбу за путевку на чемпионат мира. Я в этом уверен, как в этом уверены и все украинцы. Удачи нам всем. Нашей сборной желаем хорошего настроения, а также хорошей и качественной игры", - заявил Грозный.

Напомним, чтобы выйти в плей-офф, команде Петракова нужно побеждать в Боснии и надеяться на неудачу Финляндии в матче с Францией.

Читайте такжеЦыганык: Петраков останется в сборной независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Босния и Герцеговина Вячеслав Грозный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...