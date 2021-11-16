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Без Сикана и Корниенко. Петраков объявил заявку на матч с Боснией
Главный тренер сборной выбрал футболистов на поединок отбора ЧМ-2022
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сегодня, 16 ноября состоится поединок заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины.
Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков определился с заявкой на этот поединок:.
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
Защитники: Соболь, Качараба, Забарный, Кривцов, Тымчик, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко
Нападающие: Яремчук, Гармаш, Довбик
В заявку на игру не попали Виктор Корниенко и Даниил Сикан.
Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле". Начало встречи - в 21:45.
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