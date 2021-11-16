Без Сикана и Корниенко. Петраков объявил заявку на матч с Боснией

Сегодня, 16 ноября состоится поединок заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины.

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков определился с заявкой на этот поединок:.

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Качараба, Забарный, Кривцов, Тымчик, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Гармаш, Довбик

В заявку на игру не попали Виктор Корниенко и Даниил Сикан.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле". Начало встречи - в 21:45.