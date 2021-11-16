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Без Сикана и Корниенко. Петраков объявил заявку на матч с Боснией

Национальная сборная Украины
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Главный тренер сборной выбрал футболистов на поединок отбора ЧМ-2022

Без Сикана и Корниенко. Петраков объявил заявку на матч с Боснией

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Сегодня, 16 ноября состоится поединок заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины.

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков определился с заявкой на этот поединок:.

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Качараба, Забарный, Кривцов, Тымчик, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Гармаш, Довбик

В заявку на игру не попали Виктор Корниенко и Даниил Сикан.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле". Начало встречи - в 21:45.

Читайте такжеБосния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 16.11.2021
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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
УАФ

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