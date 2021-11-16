Есть возможность для здоровой ротации. Каким будет состав сборной Украины на решающий матч года

Едва ли не впервые за время каденции Александра Петракова у сборной Украины подобрался состав, позволяющий осуществлять здоровую ротацию. Ротацию, которая не просто будет латать дыры, а поможет усилить команду, подобрать оптимальную тактику, лучше раскрыть игроков и т.д. При этом нельзя говорить о максимально оптимальной обойме, ведь отсутствие из-за травмы Миколенко – это весомая потеря.

В то же время в заявку на игру с Боснией и Герцеговиной не попал Виктор Корниенко – номинально левый защитник, которого Петраков хорошо знает и который уже забил за национальную команду. Этот факт свидетельствует о том, что Миколенко – это существенная персональная, но не позиционная потеря. Слева в обороне могут сыграть Матвиенко, Караваев и Соболь. Выбор будет зависеть от схемы игры сборной Украины.

Три или два центральных защитника – вот главный вопрос. С Петраковым вроде как начали привыкать к трем стопперам и двум латералям, но поединок с Болгарией Украина провела по схеме 4-3-3. Не выиграла, но уровень футбола был космическим. Поэтому можно было брать за образец именно такой вариант состава. Но выбирать тренеру.

На флангах обороны оптимальным вариантом выглядят Тымчик (справа) и Соболь (слева). В матче с болгарами Зинченко после замены Эдуарда сместился в защиту, но вряд ли стоит ожидать такой трансформации в поединке с боснийцами. Зинченко нужен в центре поля, где будет действовать рядом со Степаненко. И вот здесь еще одно проявление здоровой ротации – под рукой тренера остаются Малиновский, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский. И даже Гармаш. Любой из них может выйти и усилить игру в центральной зоне. Более того, появление кого-либо из них в центре со старта не станет неожиданностью.

Но эта ситуация имеет и обратную сторону. Широкий выбор для тренера – больше поводов критиковать наставника в случае неудачи. Выбрав Зинченко и Степаненко, тренер рискует навлечь на себя шквал возмущения с нотками "почему не Сидорчук и Шапаренко?". Будут критиковать и отсутствие Буяльского с Малиновским, поэтому защита от этого только одна – хороший результат в Зенице. А хорошим результатом для Украины будет только победа.

Оптимальный набор футболистов в центре защиты – Матвиенко, Кривцов, Забарный. Есть вариант убрать одного из стопперов и насытить центр поля. Тогда действительно рядом с Зинченко и Степаненко может выйти Шапаренко/Буяльский/Малиновский, а на скамейке останется Забарный. С другой стороны, у пары Матвиенко – Кривцов было мало работы против Болгарии, но все равно умудрились пропустить гол. В качестве образца можно брать атакующую игру в Одессе, но не защитную.

Едва ли не единственная кандидатура в сборной, которая не вызывает дискуссий – это Андрей Ярмоленко. За ним забронировано место на правом фланге атаки/полузащиты. А вот на противоположной стороне снова здоровая ротация – Цыганков или Зубков. Виктор выглядит приоритетным вариантом, однако Александр за матч с Болгарией получил четвертый самый высокий индекс от InStat (293). Смущает то, что Зубков часто не забивает с убийственных позиций.

В нападении основной Яремчук, хотя сейчас он не в оптимальной форме. И все же сложно представить, чтобы Петраков со старта доверился Довбику. Артем почти наверняка выйдет на замену, а Гармаш, числящийся в списке нападающих, может быть полезен и в центре поля. Сикан не попал в заявку.

На воротах будет выбор между Бущаном и Пятовым. Этот выбор не выглядит слишком принципиальным и жизненноважным – оба голкипера надежные, опытные, качественные. Судьба этого матча для Украины зависит не от действий голкипера, а от уровня реализации голевых моментов. Вот из-за чего голова болит.

В итоге вырисовывается следующий состав:

Бущан – Тымчик – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Соболь – Степаненко, Зинченко – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук.

И Шапаренко, Буяльский, Малиновский, Довбик, Сидорчук как опции усиления игры. Лучше, чем раньше, когда игру спасать выходили Булеца и Сикан.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится сегодня, 16-го ноября 2021-го года, в 21:45. Украине для итогового второго места в группе нужна собственная победа и осечка сборной Финляндии в параллельной игре.

Фото - Евгений Кравс, УАФ