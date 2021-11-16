Сергей Валяев: Игра сборной Украины будет заточена на результат, а не на красивый футбол

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Валяев перед решающим матчем подопечных Петракова в Зенице против сборной Боснии и Герцеговины поделился своими ожидания от предстоящего поединка

Сергей Валяев в далёком 2009 году сыграл свой последний матч за сборную Украины. Тогда в отборочном матче Чемпионата мира Сергей вышел в стартовом составе против сборной Англии, и был заменён на 61-ой минуте. Тот матч проходил на стадионе "Уэмбли" и завершился поражением украинцев 1:2. В отборочной группе тогда украинская сборная заняла второе место и попала в стыковые матчи, но пройти "стыки" не смогла. Как будет сейчас? Валяев в эксклюзивном интервью сайту UA-Футбол дал свои комментарии на этот счёт.

- Как думаете, Сергей, увидим ли мы сборную Украины на Чемпионате мира в Катаре? Ваш прогноз на матч со сборной Боснии и Герцеговины.

– Я, как человек, который когда-то играл за сборную, как болельщик, очень надеюсь увидеть нашу команду в Катаре. После победы над финнами в Хельсинки все украинские болельщики ожидали победы над Боснией во Львове. Но матч, увы, завершился вничью, чем была усложнена задача по выходу в плей-офф. Матч в Зенице будет очень непростым. Боснийская сборная неуступчивая, с хорошим подбором исполнителей.

- Какую тактику, на Ваш взгляд, изберёт Петраков на этот матч?

- О красивом футболе, говорить, я думаю, в данном матче не приходится. Всё будет заточено под результат. Будут брошены все силы, чтобы победить. Приветствую решение Петракова вернуть в сборную Малиновского. Руслан сейчас набрал оптимальную форму, является лидером в своём клубе. Сейчас не время для выяснения личных отношений. Всё должно быть подчинено исключительно достижению результата. И считаю, не нужно ждать какой-то милости от Франции, оглядываться на их матч с финнами, нужно четко сконцентрироваться на своей игре и достичь результата в Зенице.

- В случае негативного результата пишут, что Петраков будет уволен. Какими после этого Вам видятся перспективы сборной Украины?

– Думаю, на пост главного тренера будет назначен Сергей Ребров, если его отпустит клуб, в котором он сейчас работает. Это, наверное, будет оптимальным вариантом. Возможно, пост займёт Мирон Маркевич. Все мысли будут направлены и главной целью станет попадание в финальную часть Евро-2024, который пройдёт в Германии.

Напомним, матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало игры в 21:45. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.