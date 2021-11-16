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В случае выхода в плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина будет вне посева. Ограничение из списка сеяных – Россия
Однако не все зависит от нашей команды
Фото - УАФ / Автор - Євген Кравс
Первый этап европейской квалификации к Чемпионату мира 2022 почти завершен. Осталось сыграть последние матчи в двух квалификационных группах. В частности, должны определиться еще два участника раунда плей-офф отбора. Это будет Турция/Норвегия/Нидерланды и Украина/Финляндия.
Раунд плей-офф предполагает раздел команд на три группы, в каждой из которых будет по две игровые пары по принципу "финала четырех". Победители полуфиналов сыграют в финале, три победителя финалов получат путевки на Чемпионат мира.
Полуфинальные пары (их будет шесть) будут сформированы по принципу посева. Шесть лучших вторых мест группового раунда квалификации будут в посеве, четыре худшие вторые места группового раунда квалификации + два участника плей-офф из Лиги наций будут вне посева. Теоретически, каждая не сеянная команда на пути к Чемпионату мира должна в плей-офф пройти двух "сеянцев", но возможны варианты, когда в финале будут играть две сборные без посева.
Сейчас перед последним игровым днем гарантированный посев имеют четыре сборные – Италия, Португалия, Россия и Шотландия. Точно не попадают в посев Северная Македония и Австрия. В настоящее время в посев попадают Швеция и Польша, но теоретически их еще могут вытеснить из посева представители групп G (Турция/Норвегия/Нидерланды) и D (Финляндия/Украина).
Следует помнить, что в рейтинге вторых мест не учитываются очки с шестой командой группы. Именно поэтому у Польши, например, 14 очков, а не 20, как фактически есть в квалификационной группе.
скріншот - wikipedia.org
Уточнение: сменить картину посева из группы D может только Финляндия – если победит Францию с большой разницей мячей (+7). А вот у Украины такого шанса нет. Если наша сборная окажется в плей-офф, то гарантированно будет вне посева. При этом у нашей сборной тогда будет ограниченный выбор соперников – с посева точно не достанется Россия. Со страной-агрессором мы точно будем разведены по разным группам, как отмечает УЕФА, по политическим причинам. Фактически же – из-за агрессии, из-за войны, развязанной Россией на Донбассе.
Для выхода в плей-офф Украине нужно победить Боснию и Герцеговину и дождаться поражения Финляндии от Франции. В случае ничьей Суоми с чемпионами мира придется учитывать дополнительные показатели – забитые-пропущенные, количество голов, личные встречи. Матч Украины против Боснии и Герцеговины начнется в 21.45.
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