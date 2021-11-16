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В случае выхода в плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина будет вне посева. Ограничение из списка сеяных – Россия

Национальная сборная Украины
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Однако не все зависит от нашей команды

В случае выхода в плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина будет вне посева. Ограничение из списка сеяных – Россия

Фото - УАФ / Автор - Євген Кравс

UA-Футбол
Новина українською

Первый этап европейской квалификации к Чемпионату мира 2022 почти завершен. Осталось сыграть последние матчи в двух квалификационных группах. В частности, должны определиться еще два участника раунда плей-офф отбора. Это будет Турция/Норвегия/Нидерланды и Украина/Финляндия.

Раунд плей-офф предполагает раздел команд на три группы, в каждой из которых будет по две игровые пары по принципу "финала четырех". Победители полуфиналов сыграют в финале, три победителя финалов получат путевки на Чемпионат мира.

Полуфинальные пары (их будет шесть) будут сформированы по принципу посева. Шесть лучших вторых мест группового раунда квалификации будут в посеве, четыре худшие вторые места группового раунда квалификации + два участника плей-офф из Лиги наций будут вне посева. Теоретически, каждая не сеянная команда на пути к Чемпионату мира должна в плей-офф пройти двух "сеянцев", но возможны варианты, когда в финале будут играть две сборные без посева.

Сейчас перед последним игровым днем ​​гарантированный посев имеют четыре сборные – Италия, Португалия, Россия и Шотландия. Точно не попадают в посев Северная Македония и Австрия. В настоящее время в посев попадают Швеция и Польша, но теоретически их еще могут вытеснить из посева представители групп G (Турция/Норвегия/Нидерланды) и D (Финляндия/Украина).

Шансы на посев имеют Уэльс с Чехией, но там окажется максимум одна из этих сборных. Если Уэльс победит Бельгию, тогда будет сеяным, а Чехия пройдет в плей-офф с позиции не сеяной путем Лиги наций. Если Уэльс сыграет вничью, тогда чехи будут не сеяными, а позиция Уэльса будет зависеть от результатов матчей в группе G. Единственный вариант для Чехии заскочить в посев – это дождаться поражения Уэльса от Бельгии, самой победить Эстонию с разницей в пять мячей или больше и дождаться благоприятного расклада в группе G (например, поражение Турции, ничья Норвегии). Тогда Уэльс пройдёт в плей-офф через окно Лиги наций и будет вне посева.

Следует помнить, что в рейтинге вторых мест не учитываются очки с шестой командой группы. Именно поэтому у Польши, например, 14 очков, а не 20, как фактически есть в квалификационной группе.

В случае выхода в плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина будет вне посева. Ограничение из списка сеяных – Россия - изображение 1

скріншот - wikipedia.org

Уточнение: сменить картину посева из группы D может только Финляндия – если победит Францию ​​с большой разницей мячей (+7). А вот у Украины такого шанса нет. Если наша сборная окажется в плей-офф, то гарантированно будет вне посева. При этом у нашей сборной тогда будет ограниченный выбор соперников – с посева точно не достанется Россия. Со страной-агрессором мы точно будем разведены по разным группам, как отмечает УЕФА, по политическим причинам. Фактически же – из-за агрессии, из-за войны, развязанной Россией на Донбассе.

Для выхода в плей-офф Украине нужно победить Боснию и Герцеговину и дождаться поражения Финляндии от Франции. В случае ничьей Суоми с чемпионами мира придется учитывать дополнительные показатели – забитые-пропущенные, количество голов, личные встречи. Матч Украины против Боснии и Герцеговины начнется в 21.45.

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Читайте такжеБосния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 16.11.2021

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В статье: Украина
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Комментарии (8)
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MaximSK (Киев)
16.11.2021 в 14:13
из за этого ограничения мы наверняка попадем на Португалию или Италию либо в первом матче, либо во втором, я бы выбрал Португалию, хоть у нее звездный состав, но они более удобны для нас чем Италия. Но сейчас об этом говорить рано.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.11.2021 в 13:40
кстати рашкортостан был бы самым сладким соперником из сеяных)
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+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
16.11.2021 в 13:38
Ну ждите Италия, Португалия, Голландия... А если б играли посерьёзнее и не делали кучу ничьих, то тоже б были в первой корзине, а может и напрямую вышли. Хотя как ждите, тут еще гранд европейского футбола Босния на горизонте.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
16.11.2021 в 13:17
нам пофиг кого обыгрывать.
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
16.11.2021 в 12:59
Чето не допер, почему Вельс точно не сеяный? Если сегоднея они выигрывают, то у них будет 17
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0
-1
Ariakiev01 (Київ)
16.11.2021 в 12:55
Все это до попы ибо в каждой группе будет по 2 сеяных и 2 не сеяных только, я так понимаю 1 посев играет с 4 посевом. Поэтому если повезет то это будет Шотландия или Италия/Вейльс (если он конечно выиграет) Было бы супер чтобы Вельс свой матч выиграл. та и мы тоже
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+1
0
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Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 12:48
Заслуживают ли выхода хотя-бы в плей-офф наши звёздНы...
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0
0
Назар Кусий (Львів)
16.11.2021 в 12:48
Уельс виграє і потрапляє в посів. Навіть нічиї може вистачити.
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+2
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