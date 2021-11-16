Пятов процитировал Тараса Шевченко перед решающей игрой с Боснией

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов в преддверии решающего матча против Боснии и Герцеговины процитировал слова из поэмы Тараса Шевченко "Варнак".

"Впереди важный матч. Почему-то именно сегодня вспомнились строки Тараса Шевченко: Поки живе надія в хаті,

Нехай живе, не виганяй", — написал Пятов.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина состоится сегодня, 16 ноября. Встреча пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле" и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.