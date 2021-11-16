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Пятов процитировал Тараса Шевченко перед решающей игрой с Боснией
Голкипер вдохновился строчками из творчества Кобзаря
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов в преддверии решающего матча против Боснии и Герцеговины процитировал слова из поэмы Тараса Шевченко "Варнак".
"Впереди важный матч. Почему-то именно сегодня вспомнились строки Тараса Шевченко:
Поки живе надія в хаті,
Нехай живе, не виганяй", — написал Пятов.
Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина состоится сегодня, 16 ноября. Встреча пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле" и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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