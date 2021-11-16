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Пятов процитировал Тараса Шевченко перед решающей игрой с Боснией

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Голкипер вдохновился строчками из творчества Кобзаря

Пятов процитировал Тараса Шевченко перед решающей игрой с Боснией

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов в преддверии решающего матча против Боснии и Герцеговины процитировал слова из поэмы Тараса Шевченко "Варнак".

"Впереди важный матч. Почему-то именно сегодня вспомнились строки Тараса Шевченко:

Поки живе надія в хаті,
Нехай живе, не виганяй", — написал Пятов.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина состоится сегодня, 16 ноября. Встреча пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле" и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Андрей Пятов Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 14:13
Попереду, нарештi, порожнечаi довгождана. Вiчнiсть пiзнаю,даровану годиною лихою. Василь Стус (1971). Збірка "Веселий цвінтар".
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