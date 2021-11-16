  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Федецкий: Украине нужно заслужить "французский подарок"
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федецкий: Украине нужно заслужить "французский подарок"

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Артем надеется, что Франция обыграет Финляндию в матче отбора ЧМ-2022

Федецкий: Украине нужно заслужить "французский подарок"

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 "сине-желтых" против Боснии и Герцеговины.

– Артем, вас удивила в Боснии сборная Финляндии?

– В какой-то степени, да. Многие предполагали, что все будет решаться в матче Босния и Герцеговина – Украина, но получилось так, что сейчас все в руках финнов. Подопечные Маркку Канервы солидно выглядели в поединке против боснийцев, причем, находясь долгое время в меньшинстве. Они по праву обыграли хозяев поля. Мне кажется, что финны сыграли даже не на максимуме своих возможностей.

Читайте такжеПятов процитировал Тараса Шевченко перед решающей игрой с Боснией

– Тогда, какой мотивации вы ждете от немотивированной Франции 16 ноября в Хельсинки?

– У французов есть два, не скажу, что равноценные, но топовые составы. И здесь палка о двух концах. Очень надеюсь, что если Дидье Дешам выпустит на поле, так сказать, экспериментальный состав, футболисты выйдут на поле голодными, они захотят доказать свою силу главному тренеру. Я уверен, что легкой прогулки у финнов не будет. Тем не менее, французский подарок нужно заслужить. Как? Выиграть у боснийцев.

Читайте такжеМирон Маркевич: Боснийцев нужно брать за рога и добивать

– Спрошу прямо: Франция победит Финляндию?

– Не знаю (улыбается). Очень хочется на это надеяться. В какой-то степени сборную Украины в Хельсинки может устроить и ничья. Но в Зенице нужно пахать по полной программе. После поражения от Финляндии боснийцы, думаю, сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками, - сказал Федецкий.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина состоится сегодня, 16 ноября. Встреча пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле" и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Читайте такжеБез Сикана и Корниенко. Петраков объявил заявку на матч с Боснией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий Украина Босния и Герцеговина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zbirna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...