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Федецкий: Украине нужно заслужить "французский подарок"
Артем надеется, что Франция обыграет Финляндию в матче отбора ЧМ-2022
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 "сине-желтых" против Боснии и Герцеговины.
– Артем, вас удивила в Боснии сборная Финляндии?
– В какой-то степени, да. Многие предполагали, что все будет решаться в матче Босния и Герцеговина – Украина, но получилось так, что сейчас все в руках финнов. Подопечные Маркку Канервы солидно выглядели в поединке против боснийцев, причем, находясь долгое время в меньшинстве. Они по праву обыграли хозяев поля. Мне кажется, что финны сыграли даже не на максимуме своих возможностей.
– Тогда, какой мотивации вы ждете от немотивированной Франции 16 ноября в Хельсинки?
– У французов есть два, не скажу, что равноценные, но топовые составы. И здесь палка о двух концах. Очень надеюсь, что если Дидье Дешам выпустит на поле, так сказать, экспериментальный состав, футболисты выйдут на поле голодными, они захотят доказать свою силу главному тренеру. Я уверен, что легкой прогулки у финнов не будет. Тем не менее, французский подарок нужно заслужить. Как? Выиграть у боснийцев.
– Спрошу прямо: Франция победит Финляндию?
– Не знаю (улыбается). Очень хочется на это надеяться. В какой-то степени сборную Украины в Хельсинки может устроить и ничья. Но в Зенице нужно пахать по полной программе. После поражения от Финляндии боснийцы, думаю, сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками, - сказал Федецкий.
Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина состоится сегодня, 16 ноября. Встреча пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле" и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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