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Головко: Главная проблема сборной - мы ни разу не сыграли на ноль

Национальная сборная Украины
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Специалист оценил подготовку "сине-желтых" к предстоящей игре

Головко: Главная проблема сборной - мы ни разу не сыграли на ноль

Новина українською

Бывший тренер молодежной сборной Украины Александр Головко выказался накануне матча отбора ЧМ-2022 "сине-желтых" против Боснии и Герцеговины.

"Плюс нашей команды в том, что у нас была неделя на подготовку, а боснийцы играть через два дня на третий. Это не только физическая нагрузка, а и психологическая. Она будет сказываться. С этой стороны у нас бонус. У Петракова вариативный состав для разнообразных ведений игры в зависимости от счета.

Уверен, что Васильевич знает, что делает. Он проявляет мудрость, приглашая футболистов, о которых много говорят. Стратегически или тактически? В первую очередь тактически. Таким образом он убирает лишние разговоры, которые не нужны перед важным матчем.

Мы ни один матч не сыграли на ноль – это главная проблема. Поэтому мы должны больше забивать, чтобы побеждать. У Петракова была одна победа, но оценивать будут качество игры. На тренера смотрят под большой лупой, ему нелегко, он под нагрузкой. Но он ничего не теряет, он может только найти.

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Петраков не то чтобы вернулся к Шевченко, а стал на рельсы футбола, который ребята играют в своих клубах. Футбола, который называется современным. Который называется работой с мячом, быстрым футболом.

Остается вопрос по левому флангу, кто там будет играть с Боснией. Цыганков там не совсем удобно себя чувствует. Играть надо будет первом номером, а зон, куда можно бежать, не будет много", – сказал Головко.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина состоится сегодня, 16 ноября. Встреча пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле" и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Головко
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Источник:
vZbirna

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