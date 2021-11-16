Головко: Главная проблема сборной - мы ни разу не сыграли на ноль

Бывший тренер молодежной сборной Украины Александр Головко выказался накануне матча отбора ЧМ-2022 "сине-желтых" против Боснии и Герцеговины.

"Плюс нашей команды в том, что у нас была неделя на подготовку, а боснийцы играть через два дня на третий. Это не только физическая нагрузка, а и психологическая. Она будет сказываться. С этой стороны у нас бонус. У Петракова вариативный состав для разнообразных ведений игры в зависимости от счета.

Уверен, что Васильевич знает, что делает. Он проявляет мудрость, приглашая футболистов, о которых много говорят. Стратегически или тактически? В первую очередь тактически. Таким образом он убирает лишние разговоры, которые не нужны перед важным матчем.

Мы ни один матч не сыграли на ноль – это главная проблема. Поэтому мы должны больше забивать, чтобы побеждать. У Петракова была одна победа, но оценивать будут качество игры. На тренера смотрят под большой лупой, ему нелегко, он под нагрузкой. Но он ничего не теряет, он может только найти.