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Еще один лидер Боснии в матче с Украиной не сыграет
Пьянич и Джеко с Украиной не сыграют
Getty Images / Global Images Ukraine
Один из лидеров сборной Боснии Миралем Пьянич не примет участия в сегодняшнем матче отбора на
Полузащитника "Бешикташа" нет в официальной заявке на матч.
Причины такого решения тренера неизвестны, однако ранее он был раскритикован прессой и болельщиками за слабый матч против Финляндии (поражение 1:3).
Также из-за травмы с Украиной не сыграет звездный форвард боснийцев Эдин Джеко.
Напомним, что поединок Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
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