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Еще один лидер Боснии в матче с Украиной не сыграет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Пьянич и Джеко с Украиной не сыграют

Еще один лидер Боснии в матче с Украиной не сыграет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Один из лидеров сборной Боснии Миралем Пьянич не примет участия в сегодняшнем матче отбора на ЧМ-2022 против Украины.

Полузащитника "Бешикташа" нет в официальной заявке на матч.

Причины такого решения тренера неизвестны, однако ранее он был раскритикован прессой и болельщиками за слабый матч против Финляндии (поражение 1:3).

Также из-за травмы с Украиной не сыграет звездный форвард боснийцев Эдин Джеко.

Напомним, что поединок Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Миралем Пьянич
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Источник:
ba.n1info.com

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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
16.11.2021 в 20:11
фины проплатят за выиграшь Боснии
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0
0
artem06725 (Мариуполь)
16.11.2021 в 19:18
Если проиграют, то это будет просто позор.
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+3
-1
Зритель (Харьков)
16.11.2021 в 20:10
Для позора вполне хватит и ничьей.
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0
0
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 18:45
Если при таких раскладах не будет уверенной победы я даже не знаю что тогда делать
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+6
-1
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Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 19:17
Тем более, что сопернику всё равно, для них уже всё закончено....
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2021 в 19:53
Так само як і для Ольстера вчора було все закінчено...
0
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