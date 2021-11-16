Еще один лидер Боснии в матче с Украиной не сыграет

Один из лидеров сборной Боснии Миралем Пьянич не примет участия в сегодняшнем матче отбора на ЧМ-2022 против Украины.

Полузащитника "Бешикташа" нет в официальной заявке на матч.

Причины такого решения тренера неизвестны, однако ранее он был раскритикован прессой и болельщиками за слабый матч против Финляндии (поражение 1:3).

Также из-за травмы с Украиной не сыграет звездный форвард боснийцев Эдин Джеко.