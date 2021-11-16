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Национальная сборная Украины

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Малиновский: Даже при условии ротации уровень Франции все равно значительно выше Финляндии

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Будем надеяться

Малиновский: Даже при условии ротации уровень Франции все равно значительно выше Финляндии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о матче отбора на ЧМ 2022 между сборными Финляндии и Франции, от которого также будут зависеть шансы нашей национальной команды на попадание в плей-офф квалификации турнира.

"Даже если сборная Франции проведет ротацию состава, ее уровень все равно значительно выше, чем у Финляндии. Ребята, которые играли меньше, выйдут и покажут свой уровень.

Мы знаем, что впереди чемпионат мира, так что все захотят показать себя с лучшей стороны", — сказал Малиновский.

Напомним, что поединок Босния и Герцеговина - Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Acsakal (Kharkiv)
16.11.2021 в 20:21
Та на хріна вам взагалі про Францію думати? Ви думайте про свою гру: як більше забити і хоча би раз в цьому році не пропустити.
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.11.2021 в 20:17
Так Италия тоже сильнее Сев. Ирландии. Но разве в теории дело?...
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0
0
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Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 19:38
Футболист = оптимист...
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0
0
xapyga (Запорожье)
16.11.2021 в 19:57
Цап= ка ца п
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0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 19:59
Ти перед сном молилась, Дездемона?.. ©
0
0


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