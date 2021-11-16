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Малиновский: Даже при условии ротации уровень Франции все равно значительно выше Финляндии
Будем надеяться
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек
"Даже если сборная Франции проведет ротацию состава, ее уровень все равно значительно выше, чем у Финляндии. Ребята, которые играли меньше, выйдут и покажут свой уровень.
Мы знаем, что впереди чемпионат мира, так что все захотят показать себя с лучшей стороны", — сказал Малиновский.
Напомним, что поединок Босния и Герцеговина - Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
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