Малиновский: Даже при условии ротации уровень Франции все равно значительно выше Финляндии

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о матче отбора на ЧМ 2022 между сборными Финляндии и Франции, от которого также будут зависеть шансы нашей национальной команды на попадание в плей-офф квалификации турнира.

"Даже если сборная Франции проведет ротацию состава, ее уровень все равно значительно выше, чем у Финляндии. Ребята, которые играли меньше, выйдут и покажут свой уровень. Мы знаем, что впереди чемпионат мира, так что все захотят показать себя с лучшей стороны", — сказал Малиновский.