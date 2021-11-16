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Национальная сборная Украины

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Зинченко: Должны добыть победу, а там уже будет как Бог даст

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

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Зинченко: Должны добыть победу, а там уже будет как Бог даст

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко высказался о решающем поединке главной команды страны в отборе на ЧМ 2022 против Боснии и Герцеговины.

"Нам нужно быть сфокусированными на своей игре, потому что информация о параллельном матче может сыграть с нами злую шутку.

Мы должны отдать все свои силы, добыть победу, а там уже будет как Бог даст", — сказал Зинченко.

Напомним, что поединок Босния и Герцеговина - Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Зинченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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balamyt (Boston)
16.11.2021 в 22:46
Бог и ФАРТ пока что не с нами..
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dex ter (Харків)
16.11.2021 в 21:29
бога нет. кто давать будет?
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Fishing 555 (Rivne)
16.11.2021 в 21:34
Бог есть! Но у футболе давать ничего не будет.
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0
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avatar
Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 21:25
Якщо щось буде не так - йди тоді у монахи.
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+1
0
osadob07 (жмеринка)
16.11.2021 в 21:21
бог даст португалию в стыковых,если бог даст выползти с этой трясины
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Fishing 555 (Rivne)
16.11.2021 в 21:34
Богу это не нужно!
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