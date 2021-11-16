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Зинченко: Должны добыть победу, а там уже будет как Бог даст
Решающие матчи в группе
фото - Олександр Приходько
Футболист Манчестер Сити и
"Нам нужно быть сфокусированными на своей игре, потому что информация о параллельном матче может сыграть с нами злую шутку.
Мы должны отдать все свои силы, добыть победу, а там уже будет как Бог даст", — сказал Зинченко.
Напомним, что поединок Босния и Герцеговина - Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
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