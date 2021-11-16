Зинченко: Должны добыть победу, а там уже будет как Бог даст

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко высказался о решающем поединке главной команды страны в отборе на ЧМ 2022 против Боснии и Герцеговины.

"Нам нужно быть сфокусированными на своей игре, потому что информация о параллельном матче может сыграть с нами злую шутку. Мы должны отдать все свои силы, добыть победу, а там уже будет как Бог даст", — сказал Зинченко.