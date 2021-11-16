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Пукки: Пока что мы довольны, как складывается отборочный цикл

Национальная сборная Украины
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Финляндии и Украине нужен результат

Пукки: Пока что мы довольны, как складывается отборочный цикл

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки поделился ожиданиями от матча с Францией в отборе ЧМ-2022.

"Пока что мы довольны, как складывается отборочный цикл. Если займем второе место, это будет блестящим достижением. А если нет, это станет большим разочарованием.

Надеюсь сегодня провести свой сотый матч за сборную, это будет много для меня значить. Для меня большая честь представлять свою страну, и далеко не всем удается сыграть столько матчей", – сказал Пукки.

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В статье: Украина Франция Финляндия Теэму Пукки
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