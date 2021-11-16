Пукки: Пока что мы довольны, как складывается отборочный цикл

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки поделился ожиданиями от матча с Францией в отборе ЧМ-2022 .

"Пока что мы довольны, как складывается отборочный цикл. Если займем второе место, это будет блестящим достижением. А если нет, это станет большим разочарованием.

Надеюсь сегодня провести свой сотый матч за сборную, это будет много для меня значить. Для меня большая честь представлять свою страну, и далеко не всем удается сыграть столько матчей", – сказал Пукки.