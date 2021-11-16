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Боснийские фанаты попытались атаковать сектор украинских болельщиков - ВИДЕО
Полиция решила вопрос
TV N1 Sarajevo
Фанаты сборной Боснии и Герцеговины перед началом матча отбора
Как сообщает ресурс N1 Info, местным фанатам не понравилось, что гостевые болельщики подняли флаг Украины.
Члены одной из местных группировок пытались прорваться на гостевой сектор, однако полиция оперативно вмешалась и не допустила вмешательства.
Напомним, что после первого тайма счет в матче ничейный – 0:0.
Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7— TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021
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