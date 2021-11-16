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Боснийские фанаты попытались атаковать сектор украинских болельщиков - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Полиция решила вопрос

Боснийские фанаты попытались атаковать сектор украинских болельщиков - ВИДЕО

TV N1 Sarajevo

Новина українською

Фанаты сборной Боснии и Герцеговины перед началом матча отбора ЧМ-2022 с Украиной сделали попытку атаковать украинских болельщиков, которые присутствовали на поединке.

Как сообщает ресурс N1 Info, местным фанатам не понравилось, что гостевые болельщики подняли флаг Украины.

Члены одной из местных группировок пытались прорваться на гостевой сектор, однако полиция оперативно вмешалась и не допустила вмешательства.

Напомним, что после первого тайма счет в матче ничейный – 0:0.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
ba.n1info.com

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