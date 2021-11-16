Национальная сборная Украины
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Бензема забил финам. Украина пока что на втором месте
Французы делают свое дело
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в группе D отбора ЧМ-2022 состоялись два матча.
В одном из них Босния и Герцеговина принимает Украину, во втором Финляндия принимает Францию.
После первого тайма в обоих матчах сохранялся счет 0:0, а вот фактически сразу после перерыва гости забили свои голы.
У Украины на 58-й забил Зинченко, а у Франции на 66-й – Бензема.
Таким образом, по состоянию на 75-й минуте поединка Украина занимает второе место в группе.
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.11.2021 в 23:24
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