Украина в плей-офф ЧМ-2022. Жеребьевка - 26 ноября

Сборная Украины , обыграв в гостях Боснию и Герцеговину 2:0, заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022.

Жеребьевка стыков пройдет 26 ноября.

Стыковые матчи состоятся весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

В стыковые матчи попадут 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций — 2020, которые не сумели попасть в число двух лучших в отборочном турнире. В полуфиналах сборные, набравшие максимальное число очков в отборочных группах, получат «посев». «Сеяные» команды проведут первые матчи плей-офф дома.

В стыковых матчах 12 команд будут поделены на три пути по четыре команды. В каждом пути — два полуфинала и финал, каждая стадия состоит из одного матча. Три победителя финалов квалифицируются на чемпионат мира.