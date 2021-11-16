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Украина в плей-офф ЧМ-2022. Жеребьевка - 26 ноября
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Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий
Жеребьевка стыков пройдет 26 ноября.
Стыковые матчи состоятся весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.
В стыковые матчи попадут 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций — 2020, которые не сумели попасть в число двух лучших в отборочном турнире. В полуфиналах сборные, набравшие максимальное число очков в отборочных группах, получат «посев». «Сеяные» команды проведут первые матчи плей-офф дома.
В стыковых матчах 12 команд будут поделены на три пути по четыре команды. В каждом пути — два полуфинала и финал, каждая стадия состоит из одного матча. Три победителя финалов квалифицируются на чемпионат мира.
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