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Национальная сборная Украины

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Украина в плей-офф ЧМ-2022. Жеребьевка - 26 ноября

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

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Украина в плей-офф ЧМ-2022. Жеребьевка - 26 ноября

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Сборная Украины, обыграв в гостях Боснию и Герцеговину 2:0, заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022.

Жеребьевка стыков пройдет 26 ноября.

Стыковые матчи состоятся весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

В стыковые матчи попадут 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций — 2020, которые не сумели попасть в число двух лучших в отборочном турнире. В полуфиналах сборные, набравшие максимальное число очков в отборочных группах, получат «посев». «Сеяные» команды проведут первые матчи плей-офф дома.

В стыковых матчах 12 команд будут поделены на три пути по четыре команды. В каждом пути — два полуфинала и финал, каждая стадия состоит из одного матча. Три победителя финалов квалифицируются на чемпионат мира.

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В статье: Украина
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Комментарии (8)
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polus (Dnipro)
17.11.2021 в 00:28
А жеребить эти 12 стран будут исходя из рейтинга или вслепую?
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Prideman (Lviv)
17.11.2021 в 00:23
тільки не Італія і бажано не Португалія
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0
aleks68
17.11.2021 в 00:30
так не бывает.всегда "везёт"только лаптям из паРАШИ
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
17.11.2021 в 00:12
чм 2002?))) не каждый может смотреть назад, вернее, мало кто это может делать))
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Djon (Киев)
17.11.2021 в 00:03
Оце так схему вигадали
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2021 в 00:00
Треба вибити спочатку Португалію а потім Італію.
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ACB (Чернигов)
16.11.2021 в 23:57
Жеребьёвка пройдёт как раз на мой день рождения. Ну,.... ля, тока не сделаете мне подарок....!!!
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KadimXa (Харьков)
16.11.2021 в 23:57
Та по любому нам Шведы первыми попадут.
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