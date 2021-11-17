Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зеленский - про сборную Украины: Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку
Президент - известный футболист и болельщик
fcdynamo.kiev.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поделился эмоциями от
"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022.
Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.
Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!" – написал Зеленский.
Популярное сейчас
- Проползли. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Видео голов и обзор матча
- Отбор к ЧМ-2022. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Еще поборемся
- В случае выхода в плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина будет вне посева. Ограничение из списка сеяных – Россия
- Босния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 16.11.2021
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО