Зеленский - про сборную Украины: Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку

Президент Украины Владимир Зеленский поделился эмоциями от победы национальной команды над Боснией и Герцеговиной (2:0) в финальном матче группового этапа отбора ЧМ-2022.

"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022.

Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.

Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!" – написал Зеленский.