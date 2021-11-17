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Зеленский - про сборную Украины: Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Президент - известный футболист и болельщик

Зеленский - про сборную Украины: Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поделился эмоциями от победы национальной команды над Боснией и Герцеговиной (2:0) в финальном матче группового этапа отбора ЧМ-2022.

"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022.

Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.

Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!" – написал Зеленский.

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В статье: Украина Владимир Зеленский
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Комментарии (6)
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prim_er (Київ)
17.11.2021 в 00:57
Це ви шановний десь эб#нули чарку, чи укололись харашо...
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+1
0
aleks68
17.11.2021 в 00:27
......зелёное и тут без тебя никак.не суй своё .....куда не прсят
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+5
0
Матч Футболович
17.11.2021 в 00:21
Е@@нько, что угодно лишь бы не работать. Миллиард деревьев уже высадил? Гигант мысли
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+6
0
avatar
Цап-царап (Харків)
17.11.2021 в 00:42
А если дуб - как дерево, то будет баобабом... ©
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 00:21
зеленый лупень не пропустит ни повода попиариться)
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+6
0
avatar
Цап-царап (Харків)
17.11.2021 в 00:19
Слышно сейчас, как этажом выше девчонка "горлянку зриває"...
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+1
0


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