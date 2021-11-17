Украина при жеребьевке плей-офф раунда отбора к ЧМ-2022 будет вне посева

Сборная Украины в заключительном туре группы D отбора в ЧМ-2022 победила Боснию и Герцеговину (2:0), а Франция разобралась с Финляндией (2:0). Поэтому в итоге Украина заняла второе место, дающее право сыграть в плей-офф.

Раунд плей-офф предусматривает раздел команд на три группы, в каждой из которых будет по две игровые пары по принципу "финала четырех". Победители полуфиналов сыграют в финале, три победителя финалов получат путевки на Чемпионат мира.



Полуфинальные пары (их будет шесть) будут сформированы по принципу посева. Шесть лучших вторых мест группового раунда квалификации будут в посеве, четыре худшие вторые места группового раунда квалификации + два участника плей-офф из Лиги наций будут вне посева. Теоретически, каждая не сеянная команда на пути к Чемпионату мира должна в плей-офф пройти двух "сеянцев", но возможны варианты, когда в финале будут играть две сборные без посева.

Во время жеребьевки "финалов четырех" Украина будет вне посева. В полуфинале придется сыграть с сеяной командой (один матч на чужом поле), в случае победы будет финал (один матч) против победителя другой пары нашего "финала четырех" (хозяин поля определится жребием).

Сеяные сборные в плей-офф:

Италия;

Португалия;

Шотландия;

Швеция;

Уэльс;

Россия (с этой сборной Украина не окажется в одном "финале четырех" из-за войны на Донбассе).

Не сеянные сборные в плей-офф:

Турция;

Польша;

Северная Македония;

Австрия;

Чехия;

Украина .

Жеребьевка плей-офф состоится 26-го ноября, матчи плей-офф – весной 2022-го.