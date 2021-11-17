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Украина при жеребьевке плей-офф раунда отбора к ЧМ-2022 будет вне посева
Еще два матча против двух разных соперников
фото - Федерация футбола Боснии и Герцеговины
Сборная Украины в заключительном туре группы D отбора в ЧМ-2022 победила Боснию и Герцеговину (2:0), а Франция разобралась с Финляндией (2:0). Поэтому в итоге Украина заняла второе место, дающее право сыграть в плей-офф.
Полуфинальные пары (их будет шесть) будут сформированы по принципу посева. Шесть лучших вторых мест группового раунда квалификации будут в посеве, четыре худшие вторые места группового раунда квалификации + два участника плей-офф из Лиги наций будут вне посева. Теоретически, каждая не сеянная команда на пути к Чемпионату мира должна в плей-офф пройти двух "сеянцев", но возможны варианты, когда в финале будут играть две сборные без посева.
Во время жеребьевки "финалов четырех" Украина будет вне посева. В полуфинале придется сыграть с сеяной командой (один матч на чужом поле), в случае победы будет финал (один матч) против победителя другой пары нашего "финала четырех" (хозяин поля определится жребием).
Сеяные сборные в плей-офф:
- Италия;
- Португалия;
- Шотландия;
- Швеция;
- Уэльс;
- Россия (с этой сборной Украина не окажется в одном "финале четырех" из-за войны на Донбассе).
Не сеянные сборные в плей-офф:
- Турция;
- Польша;
- Северная Македония;
- Австрия;
- Чехия;
- Украина.
Жеребьевка плей-офф состоится 26-го ноября, матчи плей-офф – весной 2022-го.
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