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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина при жеребьевке плей-офф раунда отбора к ЧМ-2022 будет вне посева

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Еще два матча против двух разных соперников

Украина при жеребьевке плей-офф раунда отбора к ЧМ-2022 будет вне посева

фото - Федерация футбола Боснии и Герцеговины

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в заключительном туре группы D отбора в ЧМ-2022 победила Боснию и Герцеговину (2:0), а Франция разобралась с Финляндией (2:0). Поэтому в итоге Украина заняла второе место, дающее право сыграть в плей-офф.

Раунд плей-офф предусматривает раздел команд на три группы, в каждой из которых будет по две игровые пары по принципу "финала четырех". Победители полуфиналов сыграют в финале, три победителя финалов получат путевки на Чемпионат мира.

Полуфинальные пары (их будет шесть) будут сформированы по принципу посева. Шесть лучших вторых мест группового раунда квалификации будут в посеве, четыре худшие вторые места группового раунда квалификации + два участника плей-офф из Лиги наций будут вне посева. Теоретически, каждая не сеянная команда на пути к Чемпионату мира должна в плей-офф пройти двух "сеянцев", но возможны варианты, когда в финале будут играть две сборные без посева.

Во время жеребьевки "финалов четырех" Украина будет вне посева. В полуфинале придется сыграть с сеяной командой (один матч на чужом поле), в случае победы будет финал (один матч) против победителя другой пары нашего "финала четырех" (хозяин поля определится жребием).

Сеяные сборные в плей-офф:

  • Италия;
  • Португалия;
  • Шотландия;
  • Швеция;
  • Уэльс;
  • Россия (с этой сборной Украина не окажется в одном "финале четырех" из-за войны на Донбассе).

Не сеянные сборные в плей-офф:

  • Турция;
  • Польша;
  • Северная Македония;
  • Австрия;
  • Чехия;
  • Украина.

Жеребьевка плей-офф состоится 26-го ноября, матчи плей-офф – весной 2022-го.

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В статье: Украина
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
17.11.2021 в 00:40
Уельс -Україна,а Рашка-ПолякиПотом в фіналі нам Поляків
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0
-2
Консул Лаптевых (Львiв)
17.11.2021 в 00:52
Украину и Рашу разведут полностью по разным группам, а не просто по разным парам
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0
-1


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