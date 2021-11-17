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Петраков: Эти три месяца были самые сложные в моей футбольной жизни

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Задачу-минимум команда выполнила

Петраков: Эти три месяца были самые сложные в моей футбольной жизни

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды над сборной Боснии и Герцеговины (2:0) и выход в плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Очень рад, что вышли в плей-офф отбора. Хочу поздравить всех ребят и весь тренерский штаб. И президента УАФ хочу поблагодарить за поддержку и веру. И всех украинцев хочу поздравить. Пусть все порадуются. Игра была нервной. В перерыве хорошо поговорили, ребята добавили. Игра была нервной, на результат на первом месте.

Эти три месяца были самые сложные в моей футбольной жизни. Я, наверное, постарел лет на пять. Но я доволен. Можно сказать, что уже адаптировался в сборной. Никаких планов у меня нет, я исполняющий обязанности. Не знаю, что будет дальше. Сделали 50% и ждем жеребьевку. Там сложные соперники, но ребята никого не боятся. Есть цель - ехать в Катар

Победа Франции? Да, нужно поблагодарить за порядочность их", - сказал Петраков.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Петраков
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
17.11.2021 в 01:35
Молодец. Задачу решил. Вредный желчный дед - но дело свое знает. За то что смог ради общей большой цели приглушить свое эго и погасить все ненужные срачи вокруг СбУ - большой респект, это не каждому дано. Успехов в дальнейшем. Даже если не пройдет плей-офф, он еще сможет принести пользу главной команде страны. Менять его я бы сейчас не стал - получится ли лучше у Реброва - бабка надвое гадала, топ-тренера заманить нереально да и денег нет. А менять на какого нибудь середняка/перспективного - смысла не вижу
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
17.11.2021 в 00:48
Конечно, два дня как назначили, а ушат гамна вылиливали месяц так точно "журналисты" с "болельщиками". Сил и здоровья!
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+4
-1
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Цап-царап (Харків)
17.11.2021 в 01:25
Какой там - не переставая... Особенно журналисты этого сайта.
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0
0
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Цап-царап (Харків)
17.11.2021 в 00:39
Верю, сочувствую...
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 00:37
Васильич, дерзай
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+2
-1


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