Петраков: Эти три месяца были самые сложные в моей футбольной жизни

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды над сборной Боснии и Герцеговины (2:0) и выход в плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Очень рад, что вышли в плей-офф отбора. Хочу поздравить всех ребят и весь тренерский штаб. И президента УАФ хочу поблагодарить за поддержку и веру. И всех украинцев хочу поздравить. Пусть все порадуются. Игра была нервной. В перерыве хорошо поговорили, ребята добавили. Игра была нервной, на результат на первом месте.

Эти три месяца были самые сложные в моей футбольной жизни. Я, наверное, постарел лет на пять. Но я доволен. Можно сказать, что уже адаптировался в сборной. Никаких планов у меня нет, я исполняющий обязанности. Не знаю, что будет дальше. Сделали 50% и ждем жеребьевку. Там сложные соперники, но ребята никого не боятся. Есть цель - ехать в Катар

Победа Франции? Да, нужно поблагодарить за порядочность их", - сказал Петраков.