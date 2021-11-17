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Петраков: Эти три месяца были самые сложные в моей футбольной жизни
Задачу-минимум команда выполнила
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Очень рад, что вышли в плей-офф отбора. Хочу поздравить всех ребят и весь тренерский штаб. И президента УАФ хочу поблагодарить за поддержку и веру. И всех украинцев хочу поздравить. Пусть все порадуются. Игра была нервной. В перерыве хорошо поговорили, ребята добавили. Игра была нервной, на результат на первом месте.
Эти три месяца были самые сложные в моей футбольной жизни. Я, наверное, постарел лет на пять. Но я доволен. Можно сказать, что уже адаптировался в сборной. Никаких планов у меня нет, я исполняющий обязанности. Не знаю, что будет дальше. Сделали 50% и ждем жеребьевку. Там сложные соперники, но ребята никого не боятся. Есть цель - ехать в Катар
Победа Франции? Да, нужно поблагодарить за порядочность их", - сказал Петраков.
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