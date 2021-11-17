Бущан: Сильно пока не будем радоваться, потому что хорошие команды остались в плей-офф

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды над сборной Боснии и Герцеговины (2:0 )и выход в плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Тяжело складывалась игра, потому что понимали, что нам надо только победа, у всех были мысли только о проходе дальше.

Сэйв в конце первого тайма? Это было на автомате, не могу вспомнить, это был игровой момент. Если бы забили, то потом бы говорили, что Бущан отбил перед собой, а так повезло, что босниец не попал по мячу при добивании и потом уже ударили мимо. Сейчас можно рассказывать уже что угодно.

Сколько у нас было замен? Четыре? Сегодня было 15 львов на поле и еще десять сидели на скамейке.

Задачу минимум выполнили. Мы обсуждали в команде, если бы удачно сложились матчи в Киеве и были болельщики, мы и финнов и Казахстан обыграли и в Казахстане более удачно бы сложился поединок, вышли бы с первого места.

Будем ждать жеребьевку. Сильно пока не будем радоваться, потому что хорошие команды остались в плей-офф", - сказал Бущан.