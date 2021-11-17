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Национальная сборная Украины

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Тренер Боснии и Герцеговины: Результат матча с Украиной несправедлив

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Ивайло Петев поделился мыслями после игры

Тренер Боснии и Герцеговины: Результат матча с Украиной несправедлив

Фото: nfsbih.ba

Новина українською

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился мыслями после поражения от Украины (0:2) в матче 10-го тура группового раунда отбора ЧМ-2022.

"Сегодня мы провели хорошую игру. На мой взгляд, Босния и Герцеговина не должна была уступать сопернику со счетом 0:2.

У нас были свои возможности. Считаю, что результат встречи несправедлив. Да, у нас были ошибки, но были и хорошие отрезки", — заявил Петев.

Читайте такжеОтбор к ЧМ-2022. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Еще поборемся
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В статье: Украина Босния и Герцеговина Ивайло Петев
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Источник:
УАФ

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Комментарии (10)
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download1 (huyersk)
17.11.2021 в 10:22
А були впевнені в двох домашніх перемогах .. еге..
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.11.2021 в 09:31
Согласен с ним !!! Должно было быть 0-3, но Довбик второй раз не забил...
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.11.2021 в 09:21
Не получилось заработать?(((
Ответить
+2
-2
Консул (Новоград-Волинський)
17.11.2021 в 08:51
Якось вони усі до Украіни поставились вороже. Тим значуща наша перемога.
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+4
0
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 10:09
Особливо обурив хамський свист боснійських вболівальників під час виконання українського гімну. Це настільки нечемно по відношенню до суперників! Я би ще якось зрозумів, якби матч грали на московії, але в Боснії?
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
17.11.2021 в 08:38
Более-менее согласен с Уважаемым - Украина вчера не феерила, и конечно влетать БиГи должны были и больше, и однозначнее. Но и так - вполне достаточно.
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+2
0
Caballero (DC)
17.11.2021 в 08:23
Конечно, несправедливый. Столько голевых моментов не использовали. Справедливый счёт только при 100%-й реализации всех голевых моментов БиГ. Но только БиГ. Украины нет.
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+2
-1
мы за динамо (киев)
17.11.2021 в 08:22
це після двох поспіль поразок у вирішальних матчах
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+4
0
Savatan (Харьков)
17.11.2021 в 08:11
Не удивительно.Проигравший почти всегда так говорит...
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+3
0
мы за динамо (киев)
17.11.2021 в 08:11
результат на табло. а далі в підсумковій таблиці. все справедливо.
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+4
0


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