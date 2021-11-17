Тренер Боснии и Герцеговины: Результат матча с Украиной несправедлив

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился мыслями после поражения от Украины (0:2) в матче 10-го тура группового раунда отбора ЧМ-2022.

"Сегодня мы провели хорошую игру. На мой взгляд, Босния и Герцеговина не должна была уступать сопернику со счетом 0:2.

У нас были свои возможности. Считаю, что результат встречи несправедлив. Да, у нас были ошибки, но были и хорошие отрезки", — заявил Петев.