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Тренер Боснии и Герцеговины: Результат матча с Украиной несправедлив
Ивайло Петев поделился мыслями после игры
Фото: nfsbih.ba
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился мыслями после поражения от Украины (0:2) в матче 10-го тура группового раунда отбора ЧМ-2022.
"Сегодня мы провели хорошую игру. На мой взгляд, Босния и Герцеговина не должна была уступать сопернику со счетом 0:2.
У нас были свои возможности. Считаю, что результат встречи несправедлив. Да, у нас были ошибки, но были и хорошие отрезки", — заявил Петев.
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Источник:УАФ
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Комментарии (10)
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download1 (huyersk)
17.11.2021 в 10:22
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simargl (Чернигов)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Консул (Новоград-Волинський)
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Acsakal (Kharkiv)
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2.dc (Николаев)
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Caballero (DC)
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мы за динамо (киев)
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Savatan (Харьков)
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мы за динамо (киев)
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