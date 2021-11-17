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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков: Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Петраков: Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию после матча с командой Боснии и Герцеговины (2:0).

– Мы очень довольны. Но мы выполнили всего 50 процентов задания. Впереди – жеребьевка, плей-офф.

– Способна ли сборная Украины побороть плей-офф?

– Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар.

– Создалось впечатление, что в товарищеском матче с Болгарией сборная Украины оставила много сил. Может, поэтому в первом тайме команда выглядела немного академически?

– Такого не было. Была нервная игра, я знал, что она будет такой. Сверхусилий с Болгарией мы не приложили. Команда выглядела хорошо, мы немного нервничали, что-то не получалось. Но я доволен игрой ребят, характером, который они показали. Такие матчи очень тяжело играют. Это была игра на результат, и мы его добились.

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– Как вы оцените действия Довбика после выхода на смену?

– Артем хорошо вышел, сделал свое дело. Он нападающий, должен забивать. Жаль, что еще третий не забил. Еще вырос бы в цене.

Кстати, сегодня все три украинских сборных победили. Команда U-17 обыграла Португалию и вышла с первого места в элит-раунд Евро. Поздравим Олега Кузнецова. Руслан Ротань с молодежной сборной обыграл Сербию. И мы тоже победили. Сегодня в Украине футбольный праздник.

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– Какие у вас планы на ближайшие дни?

– Не знаю. Буду с женой чаи гонять. Что-то придумаю, нужно отдохнуть от футбола, выдохнуть.

– Как прокомментируете игру Боснии и Герцеговины в обоих матчах против Украины?

– Сборная Боснии и Герцеговины очень хорошая команда. Во Львове у нас что-то не получалось где-то с 63-й минуты. Мы глубоко сели, пропустили мяч, не реализовали свои моменты. Были очень расстроены. Теперь боснийцы поняли, что никуда не выходят… Но команда нам очень понравилась, у нее хороший тренер. Я ему искренне пожелал удачи, сказал не вешать нос. Хотел бы его поддержать. Игра была на результат, нам повезло больше.

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– Насколько важна для вас была поддержка болельщиков?

– Хотел бы сказать, что наши болельщики очень помогли, преодолев этот путь. Я очень благодарен им всем. Особенно болельщикам во Львове. Я еще никогда такую ​​поддержку не видел, было приятно. Спасибо всем огромное. Я ощущал эту поддержку, она придавала нам силы.

Теперь я уже адаптировался к национальной сборной. Мне было очень тяжело. Опытные ребята, Ярмоленко, Степаненко, Пятов, Кривцов, а также те, кто помоложе, все мне помогали. Хотел бы поблагодарить своих футболистов за помощь, которую они мне оказали, - сказал Петраков.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (19)
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Gerd Muller (Житомир)
17.11.2021 в 10:05
Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати...
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0
0
vlapa (Киев)
17.11.2021 в 10:00
Першу вибиваємо Італію, а потім Португалію
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+1
0
GELO88 (киев)
17.11.2021 в 09:22
С такой игрой можно выиграть только у таких команд как БИГ и то если повезет, но где ж на всех таких набрать.
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.11.2021 в 09:13
Петрушкин - пердушкин!
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+1
-2
kalan-86 (Анкара)
17.11.2021 в 08:55
Объективно оценивая игру против Боснии: 1. Босния была откровенно не мотивирована и без основных своих лидеров. 2. Сейв Бущана в конце первого тайма стал ключевым моментом игры. Если бы пропустили, вряд ли бы смогли победить. 3. У нас в обороне как были дыры так они там и остаются. 4. Сборная играет пока ей это дают делать. Парни сыграны уже давно и все их комбинации довольно читаемые. 5. Тренер говорит, что Малиновский совершенно не вписывается в его тактическую схему, а сразу после «примирения» ставит в основу. Признак того, что он спонтанно придумывает схемы накануне и не придерживается определённой философии. 5. При хорошем жребии и удаче, у нас очень хорошие шансы пройти в финальную часть, но когда тренер выступает с такими голословными заявлениями, складывается впечатление, что он больше авантюрист, нежели стратег. В любом случае удачи Сборной!
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+5
0
Plagin (Prad)
17.11.2021 в 08:53
Все правильно сказав, а послухати yarik 11, так і збірна нікому не потрібна. Відновлюй свою Зірку, лапоть.
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0
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.11.2021 в 08:53
Як би не склалося в плей-оф, Петракову треба продовжувати працювати зі збірною. З'явилась гра, зникло дурнувате перекатування м'яча на своїй половині поля, врешті-решт ми почали вигравати.
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+1
-4
vgolovan (полтава)
17.11.2021 в 08:52
всех проходим кроме италии
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0
-1
Сергій Кравчук (Луцьк)
17.11.2021 в 08:55
у 2017 році шведи певно так же думали ))) але, не сперечатимусь, теперішня Італія від тієї, що не потрапила на минулий ЧС, в рази сильніша
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
17.11.2021 в 08:48
Молодец дедушка, 5 баллов. Все как и ожидалось, и не такие "фокусы" удавались - удачи, вот как сказал, пусть так и будет …
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0
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.11.2021 в 08:47
Петраков вы всего лишь Боснию обыграли (это не была сборная Бразилии не путайте).
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+2
-2
vgolovan (полтава)
17.11.2021 в 08:51
бразилия не в нашей отборочной группе
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+1
0
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2.dc (Николаев)
17.11.2021 в 08:52
))) … просто Бразилия под руку не попалась. Расслабься, сегодня мы справились, и без всякой Бразилии обошлись)))
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0
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.11.2021 в 08:37
С учётом практически безнадёги на клубном уровне на весну, хоть сборная оставила шанс, чтобы футбольная весна мимо Украины не прошла...
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+5
0
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Американец 2000
17.11.2021 в 08:27
Смелое заявление !!!
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0
-4
Caballero (DC)
17.11.2021 в 08:24
Он просто ничего не знает о сеяных, несеяных, двух полуфиналах.
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+3
-7
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2.dc (Николаев)
17.11.2021 в 08:44
) … точно! Он же не диванный эксперт с форума, откуда б ему знать о футбольных премудростях.
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+1
-3
vgolovan (полтава)
17.11.2021 в 08:50
ты кто такой что бы такое заявлять - идиот неотесанный
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0
-4
Caballero (DC)
17.11.2021 в 10:02
Ну знаете, оскорбить анонимно в интернете много ума не надо.
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0
-1


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