Петраков: Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию после матча с командой Боснии и Герцеговины (2:0).

– Мы очень довольны. Но мы выполнили всего 50 процентов задания. Впереди – жеребьевка, плей-офф.

– Способна ли сборная Украины побороть плей-офф?

– Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар.

– Создалось впечатление, что в товарищеском матче с Болгарией сборная Украины оставила много сил. Может, поэтому в первом тайме команда выглядела немного академически?

– Такого не было. Была нервная игра, я знал, что она будет такой. Сверхусилий с Болгарией мы не приложили. Команда выглядела хорошо, мы немного нервничали, что-то не получалось. Но я доволен игрой ребят, характером, который они показали. Такие матчи очень тяжело играют. Это была игра на результат, и мы его добились.

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– Как вы оцените действия Довбика после выхода на смену?

– Артем хорошо вышел, сделал свое дело. Он нападающий, должен забивать. Жаль, что еще третий не забил. Еще вырос бы в цене.

Кстати, сегодня все три украинских сборных победили. Команда U-17 обыграла Португалию и вышла с первого места в элит-раунд Евро. Поздравим Олега Кузнецова. Руслан Ротань с молодежной сборной обыграл Сербию. И мы тоже победили. Сегодня в Украине футбольный праздник.

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– Какие у вас планы на ближайшие дни?

– Не знаю. Буду с женой чаи гонять. Что-то придумаю, нужно отдохнуть от футбола, выдохнуть.

– Как прокомментируете игру Боснии и Герцеговины в обоих матчах против Украины?

– Сборная Боснии и Герцеговины очень хорошая команда. Во Львове у нас что-то не получалось где-то с 63-й минуты. Мы глубоко сели, пропустили мяч, не реализовали свои моменты. Были очень расстроены. Теперь боснийцы поняли, что никуда не выходят… Но команда нам очень понравилась, у нее хороший тренер. Я ему искренне пожелал удачи, сказал не вешать нос. Хотел бы его поддержать. Игра была на результат, нам повезло больше.

– Насколько важна для вас была поддержка болельщиков?

– Хотел бы сказать, что наши болельщики очень помогли, преодолев этот путь. Я очень благодарен им всем. Особенно болельщикам во Львове. Я еще никогда такую ​​поддержку не видел, было приятно. Спасибо всем огромное. Я ощущал эту поддержку, она придавала нам силы.

Теперь я уже адаптировался к национальной сборной. Мне было очень тяжело. Опытные ребята, Ярмоленко, Степаненко, Пятов, Кривцов, а также те, кто помоложе, все мне помогали. Хотел бы поблагодарить своих футболистов за помощь, которую они мне оказали, - сказал Петраков.