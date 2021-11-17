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Стал известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина - Украина
По версии авторитетного портала WhoScored
Фото: Федерация футбола Боснии и Герцеговины
В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины (2:0). Авторами победных голов стали Александр Зинченко и Артем Довбик.
Авторитетный портал WhoScored традиционно выставил оценки участникам встречи.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко, который получил оценку 8.5. 24-летний украинец вышел в стартовом составе национальной команды и отыграл все 90 минут встречи. Худшим же оказался Роман Яремчук, который провел на поле 75 минут. Его действия были оценены в 6.2.
Лучшим в составе Боснии и Герцеговины стал защитник Ахмедходжич. Портал WhoScored выставил боснийцу 7.2 балла.
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