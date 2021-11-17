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Национальная сборная Украины

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Стал известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина - Украина

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

По версии авторитетного портала WhoScored

Стал известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина - Украина

Фото: Федерация футбола Боснии и Герцеговины

Новина українською

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины (2:0). Авторами победных голов стали Александр Зинченко и Артем Довбик.

Авторитетный портал WhoScored традиционно выставил оценки участникам встречи.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко, который получил оценку 8.5. 24-летний украинец вышел в стартовом составе национальной команды и отыграл все 90 минут встречи. Худшим же оказался Роман Яремчук, который провел на поле 75 минут. Его действия были оценены в 6.2.

Лучшим в составе Боснии и Герцеговины стал защитник Ахмедходжич. Портал WhoScored выставил боснийцу 7.2 балла.

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Стал известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина - Украина - изображение 1
Скриншот: WhoScored

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Зинченко
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (17)
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Гаринча (Киев)
17.11.2021 в 10:20
Жора Бущан! К стати, кто еще не убедился, что Малина нулевой?
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 09:48
Якщо відверто, то здивований. Навіть Вацко кілька разів повторював: "Зінченко помиляється з передачею... Знову неточний пас від Зінченка..." і тут бац - і кращий гравець матчу... Мимоволі виникають підозри: а чи не хакнув Зіна ту систему підрахнку ТТД?
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+1
0
Djarik87 (Киевская область)
17.11.2021 в 09:37
Яремчук деградирует. Который матч уже не забивает.
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 09:52
Він якийсь пригнічений, грає зовсім без настрою, наче втратив дорогу людину типу тещі. Може він зрозумів, що Бенфіку не потягне і помилився з переходом?
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0
0
download1 (huyersk)
17.11.2021 в 10:16
Яремчук, Циганков, Зінченко якось перестали прогресувати..
0
-1
download1 (huyersk)
17.11.2021 в 10:17
Яремчук, Зінченко, Циганков, Миколенко якось перестали прогресувати.. Від цього страждає гра збірної
0
-1
Беовульф (Одесса)
17.11.2021 в 09:19
Почитал "любителей Бущана"... ну что сказать, чтоб не выражаться? Бущ на самом деле, спас один раз за игру во-втором тайме. В первом тайме он не вышел на перехват из-за чего и пришлось прыгать. И то, по своему обыкновению, отбил в центр. Лажовый вратарь. А лучший игрок матча - Ярмола. И пас голевой и в защите тащил неслабо.
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+2
-7
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 09:43
Ярмоленко - третій за зростом в команді, але він ніколи не допомагає в захисті на стандартах суперників. І в тому моменті на 45-й хвилині, де Бущан потягнув удар головою в рамці, Ярмола стояв осторонь від лінії, на яку робився навіс. А якби він зіграв проти нижчого від нього захисника боснійців Хаджікадуніча, що пробив головою по наших воротах, то може Бущану і не довелося би робити сейв наприкінці першого тайму.
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+1
-1
Беовульф (Одесса)
17.11.2021 в 10:13
Бущан и сотворил тот момент. Вратарь должен перехватывать все мячи хотя-бы в пределах вратарской. Бущан этого не сделал и получил удар по воротам.
0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.11.2021 в 09:17
Все по делу! Самые слабые - Ярмоленко, Яремчук, Циганков, поэтому и забить не могли!!!
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+2
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2021 в 09:21
Та ні Матвієнко та Степашка - два найслабкіші.
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0
-2
avatar
2.dc (Николаев)
17.11.2021 в 09:16
Про Зину согласен, я б ещё Степу отметил, и как он только везде успевал). Ну а Бущан вчера выдал что-то особенное … (ума не приложу, где это Яремчук набрал такое, немыслимое для себя, кол-во баллов, в долг что ли?)
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+3
-4
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
17.11.2021 в 09:16
Зіна можливо і кращий,але шо йому не личить це те,шо він намагається копіювати рев лева.З сторони виглядає як писк котенятка яке загубилося від мами.Друга справа Вінні Джонс,Дженнаро Ґаттузо,Олівер Кан...
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
17.11.2021 в 09:10
Лучшим игроком матча был Бущан, который в конце первого тайма не дал сломать ход игры. Хватит уже парить Зину под заказ.
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+4
-1
andy1973 (Рівне)
17.11.2021 в 09:04
Лучшим був Бущан.
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+4
-2
avatar
2.dc (Николаев)
17.11.2021 в 09:07
… сори, хотел поставить +, а получилось с точностью как у Яремчука(
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+1
-3
GELO88 (киев)
17.11.2021 в 08:59
Да, не повезло парню, всю игру портил, а тут пришлось бить в пустые ворота с двух метров, вот это досада. Лучший, ХА....
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+8
-3


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