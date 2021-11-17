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Довбик: Выхожу и забиваю в ответственный момент. Можно сказать, джокер

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Украинец высказался после победы над боснийцами

Довбик: Выхожу и забиваю в ответственный момент. Можно сказать, джокер

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Думаю, в целом провели хорошую игру. Очень важен был результат, поэтому была вязкая, тяжелая игра. Хорошо, что мы выиграли, добились позитивного результата. В раздевалке все прыгают, веселятся, сейчас у всех хорошее настроение. Но, в то же время, мы понимаем, что это лишь 50% того пути, куда мы стремимся.

Гол? Уверенность приходит, когда играешь, забиваешь голы, когда больше таких моментов в игре, ты стараешься их реализовать. Как-то получается, что выхожу и в ответственный момент забиваю. Джокер, можно сказать. Думаю, хорошо, что есть такой в команде игрок", – сказал Довбик.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Артем Довбик
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Комментарии (9)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.11.2021 в 10:13
джовбик
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+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
17.11.2021 в 10:02
"Как-то получается, что выхожу и в ответственный момент забиваю" - и получается, и неплохо получается. Давай Артемка, жми, чуйка у тебя точно присутствует. "В нужное время, и в нужном месте" - редчайшее качество, из таких голеадоры и получаются …
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+1
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
17.11.2021 в 09:39
Довбик це наш карпатський Довбуш.)))
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+1
-2
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 09:33
Тьома, Тьома... Джокер-то ти звісно Джокер, але й транжира ще той!.. Як?.. Ну як можна було влучити в єдиного суперника у порожніх воротах після того, як ти майстерно поклав на газон воротаря і захисника боснійців?
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+4
-1
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Serega1111 (Киев)
17.11.2021 в 09:25
Нос не задирай, джокер
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+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.11.2021 в 09:20
Скоро против Португалии играть, так что тренируйся!
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.11.2021 в 09:19
Потому что - молодец!!!
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+1
-1
Матч Футболович
17.11.2021 в 09:19
Скромнее надо быть. С Болгарией мы видели уровень завершения атак с трёх метров. Не зли удачу, пара мячей может оказаться последней. Ещё работать и работать.
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+3
0
andy1973 (Рівне)
17.11.2021 в 09:13
молодець. Болгарію пробачаю.
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+2
0


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