Довбик: Выхожу и забиваю в ответственный момент. Можно сказать, джокер

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Думаю, в целом провели хорошую игру. Очень важен был результат, поэтому была вязкая, тяжелая игра. Хорошо, что мы выиграли, добились позитивного результата. В раздевалке все прыгают, веселятся, сейчас у всех хорошее настроение. Но, в то же время, мы понимаем, что это лишь 50% того пути, куда мы стремимся.

Гол? Уверенность приходит, когда играешь, забиваешь голы, когда больше таких моментов в игре, ты стараешься их реализовать. Как-то получается, что выхожу и в ответственный момент забиваю. Джокер, можно сказать. Думаю, хорошо, что есть такой в команде игрок", – сказал Довбик.