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Довбик: Выхожу и забиваю в ответственный момент. Можно сказать, джокер
Украинец высказался после победы над боснийцами
Скриншот: ТК Футбол
Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022.
"Думаю, в целом провели хорошую игру. Очень важен был результат, поэтому была вязкая, тяжелая игра. Хорошо, что мы выиграли, добились позитивного результата. В раздевалке все прыгают, веселятся, сейчас у всех хорошее настроение. Но, в то же время, мы понимаем, что это лишь 50% того пути, куда мы стремимся.
Гол? Уверенность приходит, когда играешь, забиваешь голы, когда больше таких моментов в игре, ты стараешься их реализовать. Как-то получается, что выхожу и в ответственный момент забиваю. Джокер, можно сказать. Думаю, хорошо, что есть такой в команде игрок", – сказал Довбик.
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