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УАФ планирует утвердить Петракова главным тренером сборной Украины
Коуч полноправно возглавит национальную команду
Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий
Президент УАФ Андрей Павелко поделился эмоциями после победы сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0).
"Три игры – U-17, U-21 и национальная сборная осуществили мечту всех наших болельщиков. Для них выход в плей-офф казался невозможным. Я только что был в раздевалке, поблагодарил всех игроков и самое главное – Александра Васильевича. Он очень уверенно подготовил эту игру, которая была ключевой для всего отбора.
Прекрасные эмоции для наших болельщиков. Поздравляю каждого с тем, что мы будем участниками плей-офф. Уверен, что он подарит нам кучу эмоций. Сегодня U-17 вышла из группы, U-21 показала прекрасную игру и имеет все шансы пройти дальше. И, конечно, национальная сборная. Вы не представляете, насколько этот результат важен для команды и фанатов. Хочу передать настроение из раздевалки – команда настроена в плей-офф сражаться, чтобы представлять страну в Катаре на чемпионате мира.
Судьба Петракова? Вы как будто предвидели решение, которое мы, в принципе, планировали. В среду будет Исполком (17 ноября - прим.), где мы утвердим нового тренера женской сборной и Риццоли в качестве куратора судей. Конечно, мы готовили и такую прекрасную историю, как утверждение Александра Петракова главным тренером без и.о. Думаю, Исполком поддержит такую важную составляющую для игр плей-офф. Будет много хороших эмоций", - подытожил Павелко.
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