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УАФ планирует утвердить Петракова главным тренером сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Коуч полноправно возглавит национальную команду

УАФ планирует утвердить Петракова главным тренером сборной Украины

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко поделился эмоциями после победы сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0).

"Три игры – U-17, U-21 и национальная сборная осуществили мечту всех наших болельщиков. Для них выход в плей-офф казался невозможным. Я только что был в раздевалке, поблагодарил всех игроков и самое главное – Александра Васильевича. Он очень уверенно подготовил эту игру, которая была ключевой для всего отбора.

Прекрасные эмоции для наших болельщиков. Поздравляю каждого с тем, что мы будем участниками плей-офф. Уверен, что он подарит нам кучу эмоций. Сегодня U-17 вышла из группы, U-21 показала прекрасную игру и имеет все шансы пройти дальше. И, конечно, национальная сборная. Вы не представляете, насколько этот результат важен для команды и фанатов. Хочу передать настроение из раздевалки – команда настроена в плей-офф сражаться, чтобы представлять страну в Катаре на чемпионате мира.

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Судьба Петракова? Вы как будто предвидели решение, которое мы, в принципе, планировали. В среду будет Исполком (17 ноября - прим.), где мы утвердим нового тренера женской сборной и Риццоли в качестве куратора судей. Конечно, мы готовили и такую ​​прекрасную историю, как утверждение Александра Петракова главным тренером без и.о. Думаю, Исполком поддержит такую ​​важную составляющую для игр плей-офф. Будет много хороших эмоций", - подытожил Павелко.

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В статье: Украина Андрей Павелко Александр Петраков
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Комментарии (4)
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Caballero (DC)
17.11.2021 в 09:59
Все не так однозначно... Чи погодиться Ребров? О.В. Блохін і О. Михайличенко... Сукіси і татарин... Ще ничого не ясно.
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+1
-1
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2.dc (Николаев)
17.11.2021 в 10:09
+1, то, что давно есть очевидным и однозначным, в Коридорах власти чиновников и бюрократов, совершенно таковым не является. Здесь своя логика, с четким пониманием "свой" - "чужой"
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+1
0
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2.dc (Николаев)
17.11.2021 в 09:44
Да вы что? С чего бы это …)))
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+1
0
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Степан Срака
17.11.2021 в 09:34
Давно пора вже було Павелко ти Суркісом недобитий по морді наглій своїй
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+2
0


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