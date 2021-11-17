УАФ планирует утвердить Петракова главным тренером сборной Украины

Президент УАФ Андрей Павелко поделился эмоциями после победы сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0).

"Три игры – U-17, U-21 и национальная сборная осуществили мечту всех наших болельщиков. Для них выход в плей-офф казался невозможным. Я только что был в раздевалке, поблагодарил всех игроков и самое главное – Александра Васильевича. Он очень уверенно подготовил эту игру, которая была ключевой для всего отбора.

Прекрасные эмоции для наших болельщиков. Поздравляю каждого с тем, что мы будем участниками плей-офф. Уверен, что он подарит нам кучу эмоций. Сегодня U-17 вышла из группы, U-21 показала прекрасную игру и имеет все шансы пройти дальше. И, конечно, национальная сборная. Вы не представляете, насколько этот результат важен для команды и фанатов. Хочу передать настроение из раздевалки – команда настроена в плей-офф сражаться, чтобы представлять страну в Катаре на чемпионате мира.