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Зинченко: Невероятный сэйв Бущана подтолкнул команду бежать вперед

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Украинец поделился мыслями после победы над Боснией

Зинченко: Невероятный сэйв Бущана подтолкнул команду бежать вперед

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0).

- Сейчас эмоции в раздевалке. Ребята отдали все силы на футбольном поле. Нужен был результат. Спасибо сборной Франции, что тоже не подвели. Но мы всего лишь на полпути. Весной нас ждут невероятно сложные матчи плей-офф.

- Почему матч получился тяжелым?

- Во-первых, футбольное поле. Поле не совсем позволяло играть в наш футбол, поэтому был брак, много ошибок в простых ситуациях. Стоит отдать должное сборной Боснии. Это хорошая команда, которая владеет пространством, здорово распоряжается мячом. Когда у них был мяч, то нам было сложно перемещаться, но мы вышли на второй тайм и собрались.

Спасибо Жоре Бущану за невероятный сэйв в первом тайме. Он случился перед моими глазами. Я думал, что мяч был уже в воротах. Этим он подтолкнул всю команду бежать вперед, - сказал Зинченко в эфире программе Головна команда.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Зинченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2021 в 10:11
Бущан молодець! Він і в другому таймі виручив, зокрема після бісіклети Превляка.
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