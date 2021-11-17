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Зинченко: Невероятный сэйв Бущана подтолкнул команду бежать вперед
Украинец поделился мыслями после победы над Боснией
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0).
- Сейчас эмоции в раздевалке. Ребята отдали все силы на футбольном поле. Нужен был результат. Спасибо сборной Франции, что тоже не подвели. Но мы всего лишь на полпути. Весной нас ждут невероятно сложные матчи плей-офф.
- Почему матч получился тяжелым?
- Во-первых, футбольное поле. Поле не совсем позволяло играть в наш футбол, поэтому был брак, много ошибок в простых ситуациях. Стоит отдать должное сборной Боснии. Это хорошая команда, которая владеет пространством, здорово распоряжается мячом. Когда у них был мяч, то нам было сложно перемещаться, но мы вышли на второй тайм и собрались.
Спасибо Жоре Бущану за невероятный сэйв в первом тайме. Он случился перед моими глазами. Я думал, что мяч был уже в воротах. Этим он подтолкнул всю команду бежать вперед, - сказал Зинченко в эфире программе Головна команда.
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