Болельщики выбрали Льва Матча в поединке Босния и Герцеговина - Украина

16 ноября состоялся матч отбора ЧМ-2022 между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Александра Петракова - 2:0.

Во время поединка на сайте телеканалов "Футбол" проводилось голосование за лучшего игрока встречи. Каждый болельщик мог выбрать своего "Льва Матча".

По его итогам зрители отдали приз голкиперу Георгию Бущану, который набрал 55% голосов. Вслед за Бущаном в голосовании финишировали Александр Зинченко (14%) и Артем Довбик (14%).