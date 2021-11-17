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Болельщики выбрали Льва Матча в поединке Босния и Герцеговина - Украина

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Зрители выбрали лучшего

Болельщики выбрали Льва Матча в поединке Босния и Герцеговина - Украина

Фото: sport.24tv.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

16 ноября состоялся матч отбора ЧМ-2022 между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Александра Петракова - 2:0.

Во время поединка на сайте телеканалов "Футбол" проводилось голосование за лучшего игрока встречи. Каждый болельщик мог выбрать своего "Льва Матча".

По его итогам зрители отдали приз голкиперу Георгию Бущану, который набрал 55% голосов. Вслед за Бущаном в голосовании финишировали Александр Зинченко (14%) и Артем Довбик (14%).

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Георгий Бущан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (13)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2021 в 12:18
Підсмоктарники ніколи не моужуть в принципі бути об'єктивними. Жора вчора як мінімум витягнув три мертві. Особливо на 45-й...
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.11.2021 в 12:13
за то, что Матвиенко не зажег свечу - ему льва матча!!!
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+3
0
Only DK (Kyiv)
17.11.2021 в 11:01
Ахаха, оранжевую помойку бомбит))
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+7
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.11.2021 в 10:55
Я тогда Титан матча, самый кайфовый и прекрасный!
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+1
-11
avatar
Antolog (Одесса)
17.11.2021 в 11:13
Вашу позицию мы услышали...) Но Бущан потянул несколько важных эпизодов, поэтому логика в этом есть. А вот с полевых игроков выделить кого-то сложно, столько ошибались, словно впервые мяч увидели и друг друга... Понимаю, это психология детка, однако как же хочется, чтобы и УКРАИНЦЫ были морально крепки и несломленные не только на военных полях, ГЕРОЯМ СЛАВА, но и в других случаях. Замены однозначно усилили команду...
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+7
-1
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Bush_Dima (Чернігів)
17.11.2021 в 11:25
Сейв Бущана в кінці першого тайму взагалі був переломним моментом.
+4
-1
Judas (Київ)
17.11.2021 в 12:37
Ты "самый кайфовый и прекрасный" петух
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.11.2021 в 10:54
Когда нужна ничья и выстояли, то может быть лучшим вратарь, а когда нужна победа и забивать обязательно, то какой вратарь???? Ненормальные, хоть кого-нибудь из голубых выделить, кто меньше напартачил, тот и лучший))))))) Фу, печальные!
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+1
-10
FCZK-1922 (Кировоград)
17.11.2021 в 11:04
Ты не колибри, ты петушара
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+5
-1
DesnaUA (Чернигов)
17.11.2021 в 11:55
Твой лев хвьодор кудряшов!это понятно)
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2021 в 12:17
Ні, його леви - це кокорін і мамаєв на шконці...)
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.11.2021 в 10:51
Сами себе выбирают лучшего из днищ!
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+1
-10
Valerii_Krykun (Wroclaw)
17.11.2021 в 10:48
Походу сліпі вибирали
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+2
-9


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