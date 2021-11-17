Петраков перенял хорошее и отсек плохое. Но победа Украины не только тренерская, но и игроков

Александр Петраков привык играть по схеме с тремя центральными защитниками. Но привычки можно менять, что тренер и продемонстрировал – теперь называть его консерватором как-то неправильно. Новатор – это тоже не о 64-летнем специалисте, однако можно его характеризовать как человека, способного мыслить и поступать рационально.

В товарищеском поединке против Болгарии Украина сыграла 4-3-3 и показала космический уровень футбола. Не выиграла, но 34 удара по воротам (36 – по другим данным) говорят сами за себя. Мы анализировали тот поединок и выделяли вот какую особенность – 22 удара (почти 65 процентов от общего количества) были нанесены из-за пределов штрафной площади.

Украина глубоко проникала во владения соперника, пыталась разыгрывать до верного, но это не всегда работало (5 процентов реализации голевых моментов, единственный гол был забит дальним ударом). Поэтому Петраков перенял хорошее (схему) и отсек плохое (желание проникать глубоко во владения соперника). Вот вам и ответ на вопрос о рациональности. Загвоздка в том, что матч на матч не приходится. И то, что работало вчера, не обязательно будет работать сегодня.

Схема ударов сборной Украины по воротам Боснии и Герцеговины. Более половины ударов - из-за пределов штрафной площади, в товарищеском матче с Болгарией была совсем другая картина / скриншот - whoscored

Из пятнадцати ударов по воротам Боснии и Герцеговины девять было из-за пределов штрафной (один даже из центра поля), еще один – почти с линии шестнадцати метров. Дальние удары Малиновского и Зинченко в начале поединка привели к мысли, что это не просто так – раньше в таких ситуациях сборная обычно продолжала разыгрывать мяч. Хорошие были попытки, но нет. Дальние удары не давали результата. Требовались скорость и правильная игра в центре поля.

Босния и Герцеговина изменилась по сравнению с нашим матчем против них во Львове – села глубже к своим воротам (говорим об отрезке матча до первого забитого). Бить по воротам издалека – это было правильное решение, но также нужен был план Б. Он заключался в активной игре крайних защитников.

Тымчик действовал не так хорошо, как против Болгарии, а вот Соболь порадовал. В его активе четыре продвижения вперед на дриблинге, 78 выполненных передач, среди которых одна ключевая и три кросса. Лидер сборной по этим компонентам. После его активности в первом тайме мог забить Яремчук, но в итоге во втором забил Зинченко после активности на левом фланге… Виктора Цыганкова.

Тепловая карта сборной Украины в матче с Боснией и Герцеговиной. Максимальная интенсивность была на левом фланге / скриншот - whoscored

Лидер "Динамо" не очень понравился своей работой на левом фланге, но результат дал – это главное. Вообще, качественно выделялось левое крыло атаки сборной Украины. Трудно сказать, было ли так задумано, или просто так случилось ситуативно, но даже действия центральных полузащитников Зинченко и Степаненко были с уклоном на левую сторону. Это уже проблемы Боснии и Герцеговины, которая не разгадала эту загадку – усилив игру на своем правом фланге обороны, возможно, не допустила бы взятие ворот.

Говорим о первом голе как о ключевом событии этого матча (далее уже изменился стиль Боснии и Герцеговины, Украине стало легче психологически и так далее). В этом контексте следует отмечать важный сейв Бущана перед перерывом. Забей тогда Гадзикадунич – и все пошло бы другим путем. А так был наш гол, потом – отчаянная попытка соперника отыграться, а уже как квинтэссенция – убийственная контратака Украины, которую завершил Довбик.

Кстати, о Довбике – это что-то нереальное. Статистические ресурсы дают информацию, что за пятнадцать минут пребывания на поле он четырежды коснулся мяча. Один раз – в центре поля, один раз – между центральным кругом и радиусом чужой штрафной площадки (когда, собственно, принял мяч после передачи Шапаренко в ходе голевой контратаки), и дважды – в штрафной площади соперника (когда забил и когда мяч после его удара с пустых ворот вынес Ковачевич). Если бы забил второй, была бы поистине феноменальная эффективность. Хотя и так хорошо.

Схематическое изображение прикосновений к мячу Артема Довбика / скриншот - whoscored

Здесь вообще следует отмечать рациональность всей команды. Это не была выдающаяся игра от сборной Украины – Босния и Герцеговина лучше применяла дриблинг (20 попыток против 18-ти), выигрывала больше борьбы (в частности, борьба в воздухе – 16:12 в пользу хозяев), осуществила больше перехватов, выносов и блокировок мяча, а потерь допустила меньше. Но впереди действовала однобоко и не находчиво. Поэтому и проиграла.

Ключевые передачи в исполнении сборной Украины (синим) и сборной Боснии и Герцеговины (оранжевым) / скриншот - whoscored

Показательна статистика ключевых передач (на картинке выше). Украина осуществила их вдвое больше соперника (13 против семи), однако и это не самое главное. Половину пасов на обострение балканцы совершили от углового флажка. В то время как у Украины выделяются три зоны активности на атакующей трети поля. Победа точно не случайна.

Из всей этой ситуации удалось выжать максимум (речь о результатах сборной в отборе при тренерстве Петракова). После проваленного Шевченко старта квалификации нечего было мечтать о прямом выходе на Мундиаль. Можно было разве что побеждать Казахстан в гостях и Боснию и Герцеговину дома и претендовать на посев при жеребьевке раунда плей-офф. Но даже при таких условиях были бы шансы пересечься в одном из двух стыковых матчей с Португалией или Италией (наиболее угрожающие соперники на следующем этапе отбора). Секрет успеха не в том, чтобы попадать на легких соперников, а в том, чтобы улучшать свою игру, превращаясь в неудобного оппонента для других.

В этом плане Украине еще куда развиваться.