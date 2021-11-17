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С Ермаком и пивом. Зеленский болел за сборную Украины в одном из пабов Киева

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

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С Ермаком и пивом. Зеленский болел за сборную Украины в одном из пабов Киева

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Во вторник, 16 ноября, вечером президент Украины Владимир Зеленский был замечен в одном из киевских пабов во время просмотра футбольного матча.

Зеленский смотрел игру сборной Украины с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на чемпионат мира - 2022. Президент устроил себе классический вечер болельщика – с пивом в пабе. Компанию ему составил никто другой, как глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Увидела президента в пабе посетительница, которая сидела за соседним столиком.

Напомним, сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Своего соперника команда Александр Петракова узнает 26 ноября.

С Ермаком и пивом. Зеленский болел за сборную Украины в одном из пабов Киева - изображение 1
Скриншот: instagram.com/deshvar_lina
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В статье: Украина Босния и Герцеговина Владимир Зеленский
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Комментарии (10)
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androma (Вересневе)
17.11.2021 в 13:08
Заипав своїми дешевими понтами. Краще б державними ділами зайнявся.
Ответить
+2
0
aleks68
17.11.2021 в 12:50
......зеленский кому ты нужен со своим дешёвым пиаром?балабол не способный ни на что.
Ответить
+3
-1
KadimXa (Харьков)
17.11.2021 в 12:59
В чём пиар? Пойти в бар футбол посмотреть? Не его вина,что журналисты хотят раздуть сенсацию из любого события.
Ответить
+1
-2
avatar
прикрапоразка (Житомир)
17.11.2021 в 12:40
овоч
Ответить
+4
-3
KadimXa (Харьков)
17.11.2021 в 12:59
Ну так прими лекарство.
Ответить
+1
-2
Judas (Київ)
17.11.2021 в 13:07
Ты что харёк тут распетушился?
0
0
avatar
ukrop68 (Львів)
17.11.2021 в 12:39
Чучало ссикливе!
Ответить
+4
-3
KadimXa (Харьков)
17.11.2021 в 13:00
Твой дивиз по жизни?
Ответить
+1
-2
Broterhood
17.11.2021 в 12:31
Эта "обычная" посетительница фоткалась с Зеленским ещё в 19 году, кого вы тут хотите нае... обмануть?
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+7
0
avatar
Siniy... (Dnipro)
17.11.2021 в 12:37
Подтверждаю, на Цензоре много фоток с ней напостили. Очередной сериал...
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+5
0


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