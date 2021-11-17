С Ермаком и пивом. Зеленский болел за сборную Украины в одном из пабов Киева

Во вторник, 16 ноября, вечером президент Украины Владимир Зеленский был замечен в одном из киевских пабов во время просмотра футбольного матча.

Зеленский смотрел игру сборной Украины с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на чемпионат мира - 2022. Президент устроил себе классический вечер болельщика – с пивом в пабе. Компанию ему составил никто другой, как глава Офиса президента Андрей Ермак.

Увидела президента в пабе посетительница, которая сидела за соседним столиком.

Напомним, сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Своего соперника команда Александр Петракова узнает 26 ноября.

Скриншот: instagram.com/deshvar_lina