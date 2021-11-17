Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Ермаком и пивом. Зеленский болел за сборную Украины в одном из пабов Киева
Ближе к народу
instagram.com/zelenskiy_official
Во вторник, 16 ноября, вечером президент Украины Владимир Зеленский был замечен в одном из киевских пабов во время просмотра футбольного матча.
Зеленский смотрел игру сборной Украины с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на чемпионат мира - 2022. Президент устроил себе классический вечер болельщика – с пивом в пабе. Компанию ему составил никто другой, как глава Офиса президента Андрей Ермак.
Увидела президента в пабе посетительница, которая сидела за соседним столиком.
Напомним, сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Своего соперника команда Александр Петракова узнает 26 ноября.
Популярное сейчас
- Тренер Боснии и Герцеговины: Результат матча с Украиной несправедлив
- Украина при жеребьевке плей-офф раунда отбора к ЧМ-2022 будет вне посева
- Проползли. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Видео голов и обзор матча
- Стал известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина - Украина
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО