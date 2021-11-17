Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина впервые сыграла 18 матчей за год. Почти половина завершилась со счетом 1:1
Получилось неплохо, хотя можно было и лучше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
2021-й год стал самым насыщенным для сборной Украины за всю ее истории. Пандемия максимально уплотнила календарь, из-за чего мы за год отыграли весь отборочный цикл к Чемпионату мира, приняли участие в чемпионате Европы, где не ограничились групповым этапом, и много играли товарищеских встреч.
В целом Украина с конца марта по середину ноября провела 18 матчей – едва ли не клубный график. Восемь матчей состоялось в рамках отбора к ЧМ, пять в рамках Евро-2020, еще пять были товарищескими. До этого больше всего за год Украина играла в 2006-м, когда принимала участие в Чемпионате мира. Тогда было сыграно 14 матчей.
Выиграть удалось ровно в трети поединков – в шести. Интересно, что по две победы приходятся на отбор, Евро и товарищеские матчи. Самая большая победа была над Кипром в товарищеском матче – 4:0.
Проиграла Украина трижды – все поражения случились на Евро (Нидерландам, Австрии и Англии). Ровно половина всех сыгранных в 2021-м году матчей завершилась ничьей. Более того, в восьми матчах фиксировался счет 1:1, в частности, дважды в противостоянии с действующим чемпионом мира Францией. Еще однажды была ничья 2:2.
Самыми незаменимыми футболистами в составе сборной Украины в этом году стали Николай Матвиенко и Роман Яремчук. Они приняли участие в 17 матчах из 18, Николай пропустил игру с Чехией, Роман – с Бахрейном.
Яремчук вместе с Ярмоленко также стал наиболее результативным игроком сборной в 2021-м – оба забили по шесть голов. Но у Андрея также три результативных передачи.
Также отметим, что в этом году в составе сборной дебютировали Анатолий Трубин, Артем Довбик, Сергей Булеца, Виктор Корниенко, Денис Попов, Тарас Качараба, Дмитрий Ризнык и Александр Сирота. Самым эффектным стал Артем Довбик, который принес Украине победу над Швецией на Евро-2020 и закрепил преимущество сине-желтых в решающем поединке отбора к ЧМ против Боснии и Герцеговины.
В заключение напомним, что Украина, заняв второе место в своей отборочной группе, вышла в плей-офф отбора к Чемпионату мира, который состоится в конце марта. Жеребьевка состоится 26 ноября.
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