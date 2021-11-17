Герой футбольного дня. Артем Довбик

Правильно сказал тренер Петраков – жаль, что Артем Довбик не забил третий командный и второй для себя гол. Хотя даже без этого об Артеме можно говорить как о нетипичном для сборной Украины нападающем. О нападающем, который способен забивать исправно. Со времен Андрея Шевченко такого не наблюдалось.

Были надежды на Романа Яремчука, но сейчас сравнения с Довбиком будут не в его пользу. Яремчук продуктивно провел чемпионат Европы, но после него за сборную играет без азарта и искры в глазах. Довбику же удается почти всегда давать огонь.

Против Боснии и Герцеговины он сыграл 15 минут чистого времени и только четырежды коснулся мяча. Но два из этих прикосновений были ударами, одно – продвижением мяча себе на ход в процессе голевой контратаки. Просто удивительная эффективность. Шведам на Евро-2020 он также забил после выхода на замену в конце игры, в товарищеском матче с Бахрейном ассистировал Виктору Цыганкову на 90+1-й минуте, а в домашнем поединке с Казахстаном (2:2) должен был заработать пенальти, однако арбитр не зафиксировал чистый фол против Довбика в штрафной. И это мы говорим об игроке, в резюме которого всего-навсего один выход в основном составе национальной сборной Украины.

Если к нему будет больше доверия – будет и больше голов. В "Днепре-1" атакующая игра строится с учетом сильных сторон Довбика и Артем не подводит. Реализует не только верные моменты, которые находят отражение в коэффициенте xG ("ожидаемые голы"), но и неочевидные ситуации. Забивает дальними ударами со штрафных или выстрелами из острого угла. После 14-ти туров чемпионата Украины он только на один гол отстает от лидера бомбардирской гонки Цыганкова. Однако у лидера "Динамо" четыре из девяти голов – это реализованные пенальти. У Довбика все восемь точных ударов – с игры.

То, что он будет играть за сборную Украины и в весенних матчах плей-офф отбора к ЧМ-2022, сомнений не вызывает. Интересно только, в статусе игрока какого клуба… "Днепр-1" – это хорошо, но Довбик стремится к прогрессу и повышению.