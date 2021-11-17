  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Герой футбольного дня. Артем Довбик
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Артем Довбик

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Сейчас он джокер, но при дальнейшем прогрессе в будущем - основной нападающий сборной Украины

Герой футбольного дня. Артем Довбик

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Правильно сказал тренер Петраков – жаль, что Артем Довбик не забил третий командный и второй для себя гол. Хотя даже без этого об Артеме можно говорить как о нетипичном для сборной Украины нападающем. О нападающем, который способен забивать исправно. Со времен Андрея Шевченко такого не наблюдалось.

Были надежды на Романа Яремчука, но сейчас сравнения с Довбиком будут не в его пользу. Яремчук продуктивно провел чемпионат Европы, но после него за сборную играет без азарта и искры в глазах. Довбику же удается почти всегда давать огонь.

Читайте такжеПетраков перенял хорошее и отсек плохое. Но победа Украины не только тренерская, но и игроков

Против Боснии и Герцеговины он сыграл 15 минут чистого времени и только четырежды коснулся мяча. Но два из этих прикосновений были ударами, одно – продвижением мяча себе на ход в процессе голевой контратаки. Просто удивительная эффективность. Шведам на Евро-2020 он также забил после выхода на замену в конце игры, в товарищеском матче с Бахрейном ассистировал Виктору Цыганкову на 90+1-й минуте, а в домашнем поединке с Казахстаном (2:2) должен был заработать пенальти, однако арбитр не зафиксировал чистый фол против Довбика в штрафной. И это мы говорим об игроке, в резюме которого всего-навсего один выход в основном составе национальной сборной Украины.

Герой футбольного дня. Артем Довбик - изображение 1

Если к нему будет больше доверия – будет и больше голов. В "Днепре-1" атакующая игра строится с учетом сильных сторон Довбика и Артем не подводит. Реализует не только верные моменты, которые находят отражение в коэффициенте xG ("ожидаемые голы"), но и неочевидные ситуации. Забивает дальними ударами со штрафных или выстрелами из острого угла. После 14-ти туров чемпионата Украины он только на один гол отстает от лидера бомбардирской гонки Цыганкова. Однако у лидера "Динамо" четыре из девяти голов – это реализованные пенальти. У Довбика все восемь точных ударов – с игры.

То, что он будет играть за сборную Украины и в весенних матчах плей-офф отбора к ЧМ-2022, сомнений не вызывает. Интересно только, в статусе игрока какого клуба… "Днепр-1" – это хорошо, но Довбик стремится к прогрессу и повышению.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vinn (Khmelnitsky)
17.11.2021 в 13:11
Автор цього сайту, який коли не будь напише статтю без жодної помилки чи неточності- я тебе на людину року висуну!))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...