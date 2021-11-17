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Национальная сборная Украины

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Три украинца - в символической сборной своей группы в отборе на ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Вышла достаточно неплохая команда

Три украинца - в символической сборной своей группы в отборе на ЧМ-2022

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из игроков команд, которые приняли участие в группе D (Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан).

В топ-11 попали сразу три украинца: полузащитник Александр Зинченко и защитники Эдуард Соболь и Николай Матвиенко.

Больше всего оказалось представителей Франции - Лео Дюбуа, Антуан Гризманн, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе и Карим Бензема. Голкипер Лукаш Градецки и полузащитник Робин Лод удостоились чести представить Финляндию. Боснийцы представлены Анелем Ахмедходжичем.

И только среди футболистов Казахстана никто не попал в символическую сборную.

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В статье: Украина Эдуард Соболь Александр Зинченко Николай Матвиенко
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (7)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
17.11.2021 в 14:55
А ДЕ Ж ВАШ "топ воротар"?
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0
-1
Plagin (Prad)
17.11.2021 в 15:11
Там де і ваш Кудряшов.
Ответить
0
0
aleks68
17.11.2021 в 14:23
......бокасса-а где "звёзды" динамо???
Ответить
0
-5
Чернышев (Tegusi)
17.11.2021 в 15:16
А хде васпітанікі шахтьора? Папуасам немає місця?
Ответить
0
0
Джим Слэйд (Харьков)
17.11.2021 в 14:17
Но у нас многие считают, что Зинченко вообще в сборную вызывать не нужно)
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+2
-5
pyvovarchyk (Львів)
17.11.2021 в 14:36
так само як і Матвієнко з Соболем))
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+2
-1
Soccerman (Москва)
17.11.2021 в 14:54
правильно считают, понтоватый лодырь, кусок дер ьма
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+1
-1


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