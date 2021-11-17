Три украинца - в символической сборной своей группы в отборе на ЧМ-2022

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из игроков команд, которые приняли участие в группе D (Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан).

В топ-11 попали сразу три украинца: полузащитник Александр Зинченко и защитники Эдуард Соболь и Николай Матвиенко.

Больше всего оказалось представителей Франции - Лео Дюбуа, Антуан Гризманн, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе и Карим Бензема. Голкипер Лукаш Градецки и полузащитник Робин Лод удостоились чести представить Финляндию. Боснийцы представлены Анелем Ахмедходжичем.

И только среди футболистов Казахстана никто не попал в символическую сборную.