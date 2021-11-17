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Три украинца - в символической сборной своей группы в отборе на ЧМ-2022
Вышла достаточно неплохая команда
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из игроков команд, которые приняли участие в группе D (Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан).
В топ-11 попали сразу три украинца: полузащитник Александр Зинченко и защитники Эдуард Соболь и Николай Матвиенко.
Больше всего оказалось представителей Франции - Лео Дюбуа, Антуан Гризманн, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе и Карим Бензема. Голкипер Лукаш Градецки и полузащитник Робин Лод удостоились чести представить Финляндию. Боснийцы представлены Анелем Ахмедходжичем.
И только среди футболистов Казахстана никто не попал в символическую сборную.
???? World Cup 2022 UEFA Qualifying - Group D— WhoScored.com (@WhoScored) November 17, 2021
???????? France - 18
???????? Ukraine - 12
???????? Finland - 11
???????? Bosnia-Herzegovina - 7
???????? Kazakhstan - 3
???? Best XI pic.twitter.com/88Miu9pGkO
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