"Это был только первый шаг". Степаненко – о выходе Украины в плей-офф

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал выход в плей-офф отбора ЧМ-2022 после победы над Боснией и Герцеговиной (2:0).

"Это был только первый шаг. Длинный, сложный, важный. Шаг к Мундиалю. Знаем, впереди стыки и много работы.

А сейчас хочется просто порадоваться за себя, за сборную, за всю Украину. С победой", – написал Степаненко.