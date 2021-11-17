Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это был только первый шаг". Степаненко – о выходе Украины в плей-офф
Тарас доволен результатом украинской команды
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал выход в плей-офф отбора ЧМ-2022 после победы над Боснией и Герцеговиной (2:0).
"Это был только первый шаг. Длинный, сложный, важный. Шаг к Мундиалю. Знаем, впереди стыки и много работы.
А сейчас хочется просто порадоваться за себя, за сборную, за всю Украину. С победой", – написал Степаненко.
Напомним, сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Своего соперника команда Александр Петракова узнает 26 ноября.
Популярное сейчас
- С Ермаком и пивом. Зеленский болел за сборную Украины в одном из пабов Киева
- Три ключевых игрока Динамо не сыграют против Черноморца
- Болельщики выбрали Льва Матча в поединке Босния и Герцеговина - Украина
- Отбор к ЧМ-2022. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Еще поборемся
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО