  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Это был только первый шаг". Степаненко – о выходе Украины в плей-офф
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это был только первый шаг". Степаненко – о выходе Украины в плей-офф

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тарас доволен результатом украинской команды

"Это был только первый шаг". Степаненко – о выходе Украины в плей-офф

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал выход в плей-офф отбора ЧМ-2022 после победы над Боснией и Герцеговиной (2:0).

"Это был только первый шаг. Длинный, сложный, важный. Шаг к Мундиалю. Знаем, впереди стыки и много работы.

А сейчас хочется просто порадоваться за себя, за сборную, за всю Украину. С победой", – написал Степаненко.

Напомним, сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Своего соперника команда Александр Петракова узнает 26 ноября.

Читайте такжеГерой футбольного дня. Артем Довбик

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Украина Босния и Герцеговина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...