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Глупая провокация. Украинские фаны вывесили в Боснии перевернутый российский флаг
В итоге получились цвета Сербии
Фото: ekskluziva.ba/ автор неизвестен
Вчера во время решающего матча отбора ЧМ-2022 отдельные украинские болельщики отметились, скажем так, не слишком умным и корректным поведением на стадионе в боснийской Зенице.
Они вывесили на трибуне перевернутый флаг России, видимо, желая потроллить соперника, но у ситуации было двойное дно.
Дело в том, что перевернутый флаг РФ - почти как две капли похож на стяг Сербии, которую в мусульманской части Боснии и Герцеговины на дух не выносят после кровопролитной войны в 90-х.
В результате дело кончилось бы стычкой, если бы не оперативное вмешательство боснийской полиции, которая утихомирила уже готовых к драке фанатов. Имена провокаторов пока не названы, но, думается, это дело времени.
Напомним, вчера сборная Украины пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2022 благодаря голам Александра Зинченко и Артема Довбыка.
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