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Национальная сборная Украины

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Глупая провокация. Украинские фаны вывесили в Боснии перевернутый российский флаг

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В итоге получились цвета Сербии

Глупая провокация. Украинские фаны вывесили в Боснии перевернутый российский флаг

Фото: ekskluziva.ba/ автор неизвестен

Новина українською

Вчера во время решающего матча отбора ЧМ-2022 отдельные украинские болельщики отметились, скажем так, не слишком умным и корректным поведением на стадионе в боснийской Зенице.

Они вывесили на трибуне перевернутый флаг России, видимо, желая потроллить соперника, но у ситуации было двойное дно.

Дело в том, что перевернутый флаг РФ - почти как две капли похож на стяг Сербии, которую в мусульманской части Боснии и Герцеговины на дух не выносят после кровопролитной войны в 90-х.

В результате дело кончилось бы стычкой, если бы не оперативное вмешательство боснийской полиции, которая утихомирила уже готовых к драке фанатов. Имена провокаторов пока не названы, но, думается, это дело времени.

Напомним, вчера сборная Украины пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2022 благодаря голам Александра Зинченко и Артема Довбыка.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (28)
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Djon (Киев)
17.11.2021 в 15:30
Дурний вчинок.
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 15:12
тут пишут, что это был хорватский трофей из Сплита, но получилась тупейшая провокация. Интересно, на нашем секторе этому уеы вломили?
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
17.11.2021 в 15:09
Так посмотрите . Слева от флага перевёрнутого Путин в темных очках стоит)
Ответить
0
0
artem06725 (Мариуполь)
17.11.2021 в 15:07
Надеюсь, что это был засланный козачок. Если нет, то эта особь ничем он наших восточных "братьев" не отличается.
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+5
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2021 в 15:05
А що за дегенерат притягнув цю кацганчірку? ((
Ответить
+1
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
17.11.2021 в 14:53
Як таке взагалі не гидко в руки брати?
Ответить
+6
0
avatar
Полiccя (Житомир)
17.11.2021 в 14:57
те ж саме подумав .
Ответить
+6
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.11.2021 в 14:51
А що, боснійцям засліпило, що там по середині перевернута двоголова курка?
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+2
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
17.11.2021 в 15:02
Это же надо еще издалека рассмотреть, а вот цвета видно лучше - сербский флаг...
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.11.2021 в 14:43
Провокация фсб потерпела фиаско.
Ответить
+5
0
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 14:43
Якщо це справді від дурості, а не хитра провокація, замаскована під тролінг, то лише зайвий раз розумієш, звідки зелена пліснява набрала в 2019 році 73% виборців без мізків.
Ответить
+5
-3
Unselfish (Белая Церковь )
17.11.2021 в 14:48
Да не будет твой бобкин президентом, успокойся уже...
Ответить
+2
-3
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 14:56
Ти з 73%? Чи це ти тією московітською ганчіркою махав?
+2
-3
СашаXM (Хмельницкий)
17.11.2021 в 14:59
а что не так он делает? мож дорогираздолбать все и воровать только себе в по-карман?
Ответить
+1
-3
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 15:13
У 2020 році з 36 млрд. ковідного фонду на дороги пішло 25, а решту покладено саме собі до кишені. То тобі подобається, що не всі гроші, виділені на нові ліжка, кисневі станції, імпортні ліки та зарплати медикам, було закатано в асфальт, а ще й 38% собі до кишені поклали?
+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
17.11.2021 в 15:06
А ты их тех дурачков кто за Юлю или Пороха голосовал? Тут вообще нет оправдания
Ответить
+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 15:10
100проц признак попердоленного - у него всегда во всем Порох виноват
+1
-2
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 15:16
Я з тих, хто не голосував ані за Юлю, ані за Пороха, ані тим більше за ляльку каломойші.
+2
-1
football_soccer (Украина)
17.11.2021 в 15:20
сказал а, говори и б, за кого голосовал виборець з правильними мiзками?
Ответить
+1
0
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 15:31
У другому турі не ходив принципово, у першому голосував за Кошулінського, в раду голосував за Голос. Так, вони не зробили революції і теж мають "лівих" людей, але принаймні не такі відверті нездари, шахраї та зрадники, як зелена пліснява.
0
0
avatar
Drovko (Lviv)
17.11.2021 в 15:20
А до чого тут 73%... Зовсім вже декого накриває...
Ответить
+2
-1
sanchiz_r (Харьков)
17.11.2021 в 14:42
ну если так, то это уже "наши" идиоты, хотя какие они наши это надо проверить еще...
Ответить
+3
0
Kela (Одесса)
17.11.2021 в 14:35
идиотизм, нахера с собой возить эту тряпку? еще и в чужой стране ей махать, которая сама на грани конфликта
Ответить
+6
0
Orest_ua (Kyiv)
17.11.2021 в 14:44
Это трофей из Сплита после матча с Хорватией, наши там свинособакам немного бока намяли. Ну а боснийцы немного не поняли что это за флаг, хотя после матча в пабликах их разобрались что к чему.
Ответить
+5
-1
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 14:54
А без виї$онів обійтися ніяк не можна? Я вже не кажу про спочатку подумати? Я вперше за багато років чув, як національний гімн гостей освистує стадіон господарів, і не певний, що мільонам українських глядачів було приємно дивитися на це з екранів. То вартувала образа мільйонів українців 5 секунд привертання уваги до своєї персони?
+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 15:13
то что помяли свн-сбк это канешна круто, но ничоси "не поняли"
+2
0
Orest_ua (Kyiv)
17.11.2021 в 15:24
То вже інше питання. Але ніяка це не провокація, як пише автор статті, просто дурість
0
0
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 15:39
Вирішили похизуватися мисливським трофеєм? А на сцену під час балетної вистави тушу вбитого кнура виносити не пробували? Теж мабуть був би резонанс...
0
0


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