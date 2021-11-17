Глупая провокация. Украинские фаны вывесили в Боснии перевернутый российский флаг

Вчера во время решающего матча отбора ЧМ-2022 отдельные украинские болельщики отметились, скажем так, не слишком умным и корректным поведением на стадионе в боснийской Зенице.

Они вывесили на трибуне перевернутый флаг России, видимо, желая потроллить соперника, но у ситуации было двойное дно.

Дело в том, что перевернутый флаг РФ - почти как две капли похож на стяг Сербии, которую в мусульманской части Боснии и Герцеговины на дух не выносят после кровопролитной войны в 90-х.

В результате дело кончилось бы стычкой, если бы не оперативное вмешательство боснийской полиции, которая утихомирила уже готовых к драке фанатов. Имена провокаторов пока не названы, но, думается, это дело времени.

Напомним, вчера сборная Украины пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2022 благодаря голам Александра Зинченко и Артема Довбыка.