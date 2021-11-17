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Федецкий: Вся борьба еще впереди, но тем не менее - молодцы
Сборная Украины пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2022
uaf.ua
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал
"Горд за наших ребят. Горд, что они верили в себя, в свои силы. Ну и, конечно, те болельщики, которые поддерживали их на стадионе, возле экранов.
Отборочный цикл получился очень тяжелый. Понимаем, что вся борьба еще впереди, но тем не менее. Молодцы", — подытожил Федецкий.
Напомним, что жеребьевка плей-офф раунда состоится 26 ноября.
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