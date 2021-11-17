Федецкий: Вся борьба еще впереди, но тем не менее - молодцы

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выход в плей-офф раунд отборочного турнира.

"Горд за наших ребят. Горд, что они верили в себя, в свои силы. Ну и, конечно, те болельщики, которые поддерживали их на стадионе, возле экранов.

Отборочный цикл получился очень тяжелый. Понимаем, что вся борьба еще впереди, но тем не менее. Молодцы", — подытожил Федецкий.