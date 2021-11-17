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Национальная сборная Украины

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Маркевич: В сборной сейчас меньше всего претензий к линии полузащиты

Национальная сборная Украины
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А вот с обороной и реализацией нужно поработать

Маркевич: В сборной сейчас меньше всего претензий к линии полузащиты

uaf.ua

Новина українською

Национальная сборная Украины заняла второе место в своей группе отборочного цикла чемпионата мира и продолжит борьбу за путевку в финальную часть турнира.

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич прокомментировал ход отбора и игру нашей национальной команды

"Наша сборная в итоге заняла «свое» второе место в группе, которое ей эксперты и отдавали перед началом отборочного цикла, хотя и в непростой борьбе. И в этом ребята виноваты сами, разбазарив немало очков в поединках с оппонентами классом пониже.

Пользуясь случаем нужно отдать должное сборной Франции, которая выставив боевой состав, взяла верх в параллельном матче над нашим конкурентом-финнами, который не имел для нее никакого турнирного значения. Так и должны действовать настоящие профессионалы.

Что дальше? Прежде всего, необходимо все проанализировать, учесть каждую мелочь, поскольку в следующем раунде нам, скорее всего, не удастся избежать встречи с кем-то из топов. Пока же меньше всего претензий к линии полузащиты. А вот над устранением ошибок в центре обороны и при реализации голевых моментов придется серьезно потрудиться", - сказал Маркевич.

Напомним, что стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.

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В статье: Мирон Маркевич Украина
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