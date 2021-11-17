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Эксперт: Хотел бы, чтобы мы в стыках попали на Швецию. Доказать, что победа на Евро была не случайной
Александр Севидов - о жеребьевке и возможных изменениях в игре сборной Украины
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Александр Севидов специально для
"Тут нельзя загадывать – представьте, попадется нам Италия, и мы будем играть, как нам позволит Италия. А с тем же Уэльсом мы будем играть совсем в другой футбол.
Я хотел бы, чтобы мы попали на Швецию, и еще раз прошли такую проверку, доказали, что та победа Евро была не случайной. Ведь это было не так давно.
Но в любом случае, я умаю вряд ли Петраков отойдет от своего футбола. Да и не надо, наверное. Он понимает тот футбол, который он видит. Он ставит ту игру, которая ему понятна, которая приносит результат, поэтому я не думаю, что он будет что-то кардинально менять. Да и вряд ли за такой короткий срок это возможно.
Ну а там уже посмотрим. Ждем жеребьевку, потом ждем матчей, ну а дальше уже будет стратегия, которую будет вырабатывать тренерский штаб", - сказал Севидов.
Напомним, что стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.
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