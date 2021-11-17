Эксперт: Хотел бы, чтобы мы в стыках попали на Швецию. Доказать, что победа на Евро была не случайной

Известный украинский тренер Александр Севидов специально для UA-Футбол поделился своими ожиданиями от стыковых матчей отбора ЧМ-2022, куда пробилась сборная Украины, заняв второе место в своей отборочной группе.

"Тут нельзя загадывать – представьте, попадется нам Италия, и мы будем играть, как нам позволит Италия. А с тем же Уэльсом мы будем играть совсем в другой футбол.

Я хотел бы, чтобы мы попали на Швецию, и еще раз прошли такую проверку, доказали, что та победа Евро была не случайной. Ведь это было не так давно.

Но в любом случае, я умаю вряд ли Петраков отойдет от своего футбола. Да и не надо, наверное. Он понимает тот футбол, который он видит. Он ставит ту игру, которая ему понятна, которая приносит результат, поэтому я не думаю, что он будет что-то кардинально менять. Да и вряд ли за такой короткий срок это возможно.

Ну а там уже посмотрим. Ждем жеребьевку, потом ждем матчей, ну а дальше уже будет стратегия, которую будет вырабатывать тренерский штаб", - сказал Севидов.