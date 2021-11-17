Матвеев: Создается впечатление, что слабая реализация становится серьезной проблемой для сборной Украины

Сборная Украины , обыграв Боснию (2:1) в отборе к ЧМ-2022, заняла второе место в группе и в стыковых матчах продолжит борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира.

Экс-игрок киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Олег Матвеев оценил шансы подопечных Александра Петракова в этих решающих поединках.

"Хотя и на нервах, но право выступать в следующем раунде отборочного цикла подопечные Александра Петракова таки завоевали. К сожалению, и в заключительном поединке - с Боснией и Герцеговиной наши ребята снова не порадовали реализацией голевых моментов. Создается впечатление, что это становится серьезной проблемой и в оставшееся до стыковых поединков время, нужно постараться устранить этот изъян. Как я оцениваю шансы украинцев в следующем раунде? Желательно, чтобы жребий не выбрал нам в полуфинале в соперники итальянцев, или португальцев. С остальными "сеянными" сборными можно играть и побеждать", - сказал Матвеев.

Напомним, что стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.