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Матвеев: Создается впечатление, что слабая реализация становится серьезной проблемой для сборной Украины

Национальная сборная Украины
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До стыков нужно подтянуть этот компонент

Матвеев: Создается впечатление, что слабая реализация становится серьезной проблемой для сборной Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины, обыграв Боснию (2:1) в отборе к ЧМ-2022, заняла второе место в группе и в стыковых матчах продолжит борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира.

Экс-игрок киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Олег Матвеев оценил шансы подопечных Александра Петракова в этих решающих поединках.

"Хотя и на нервах, но право выступать в следующем раунде отборочного цикла подопечные Александра Петракова таки завоевали. К сожалению, и в заключительном поединке - с Боснией и Герцеговиной наши ребята снова не порадовали реализацией голевых моментов. Создается впечатление, что это становится серьезной проблемой и в оставшееся до стыковых поединков время, нужно постараться устранить этот изъян.

Как я оцениваю шансы украинцев в следующем раунде? Желательно, чтобы жребий не выбрал нам в полуфинале в соперники итальянцев, или португальцев. С остальными "сеянными" сборными можно играть и побеждать", - сказал Матвеев.

Напомним, что стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.

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В статье: Украина Олег Матвеев
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