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Цыганков о плей-офф: Мы действительно обыгрывали очень именитые команды, давайте дождемся этих матчей
Все ждем жеребьевки
instagram.com/viktortsygankov
Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков высказался о выходе нашей национальной команды в плей-офф отбора ЧМ 2022, который стал возможным благодаря победе в решающем матче против Боснии и Герцеговины (2:0).
"Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но давайте дождемся этих матчей. Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира.
Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре", — сказал Цыганков.
Напомним, что стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.
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