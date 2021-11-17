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Цыганков о плей-офф: Мы действительно обыгрывали очень именитые команды, давайте дождемся этих матчей

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Все ждем жеребьевки

Цыганков о плей-офф: Мы действительно обыгрывали очень именитые команды, давайте дождемся этих матчей

instagram.com/viktortsygankov

Новина українською

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков высказался о выходе нашей национальной команды в плей-офф отбора ЧМ 2022, который стал возможным благодаря победе в решающем матче против Боснии и Герцеговины (2:0).

"Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но давайте дождемся этих матчей. Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира.

Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре", — сказал Цыганков.

Напомним, что стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
ТК Футбол

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