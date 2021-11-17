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Ващук: Только после финального свистка наши игроки спрашивали, как Франция сыграла
Значит, были нацелены только на победу
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Экс-защитник сборной Украины и киевского "Динамо" прокомментировал
"Долго были ничьи. И тут Украина добилась победы. Никто не следил за игрой французов с финнами. Только после финального свистка игроки спрашивали, как Франция сыграла. Значит, у украинской сборной была нацеленность только на победу. Это замечательно. До игры ты всегда замечательный и великолепный. А после игры ты можешь быть никем. Можешь сработать как в минус, так и в плюс.
Переломный момент был, когда Бущан потащил мяч в конце первого тайма. И правильно Георгий сказал, что, если бы боснийцы сработали на добивании, его бы критиковали. У нас, к сожалению, критики много. Надо что-то отсеивать, что-то оставлять. В том-то и дело, что это публичная плоскость, в которой люди всегда находились. Всегда был негатив и позитив. К этому надо быть готовым, когда играешь на высоком уровне", - сказал Ващук.
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