Ващук: Только после финального свистка наши игроки спрашивали, как Франция сыграла

Экс-защитник сборной Украины и киевского "Динамо" прокомментировал победу украинской команды в заключительном матче отбора ЧМ-2022 над Боснией и Герцеговиной (2:0).

"Долго были ничьи. И тут Украина добилась победы. Никто не следил за игрой французов с финнами. Только после финального свистка игроки спрашивали, как Франция сыграла. Значит, у украинской сборной была нацеленность только на победу. Это замечательно. До игры ты всегда замечательный и великолепный. А после игры ты можешь быть никем. Можешь сработать как в минус, так и в плюс.

Переломный момент был, когда Бущан потащил мяч в конце первого тайма. И правильно Георгий сказал, что, если бы боснийцы сработали на добивании, его бы критиковали. У нас, к сожалению, критики много. Надо что-то отсеивать, что-то оставлять. В том-то и дело, что это публичная плоскость, в которой люди всегда находились. Всегда был негатив и позитив. К этому надо быть готовым, когда играешь на высоком уровне", - сказал Ващук.