Севидов о конфликте Петраков-Малиновский: Два взрослых человека проявили характерную для себя неуступчивость

Известный украинский тренер Александр Севидов специально для UA-Футбол высказался о конфликте в сборной Украины между игроком Русланом Малиновским и тренером Александром Петраковым.

"Я, наверное, владею чуть большей информацией, но я не могу все выносить в прессу.

Ну это ситуация, когда нашла коса на камень. Два взрослых человека проявили характерную для себя неуступчивость.

Но это не было настолько большим конфликтом, как это преподносили СМИ. Здесь не было конфликта, который мог расколоть сборную.

Думаю, когда придет время, они сами все расскажут. Ну а сам конфликт скоро забудется, особенно на фоне положительных результатов сборной", - сказал Севидов.