Павелко: Петраков золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола

Президент УАФ Андрей Павелко оценил работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова после завершения групповой стадии отбора на ЧМ-2022.

Напомним, что в матче последнего тура квалификации чемпионата мира наша национальная команда обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) и вышла в плей-офф.

"Спасибо тренерскому штабу сборной Украины и Александру Петракову за то, что он из невозможного совершил чудо. Для наших болельщиков было очень важно добиться выхода в плей-офф, и он это сделал. Я уверен, что Петраков золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола.

На сегодняшнем исполкоме УАФ будет предложено утвердить его в статусе главного тренера нашей сборной", — сказал Павелко.