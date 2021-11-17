  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Павелко: Петраков золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: Петраков золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Сегодня специалиста утвердят в качестве главного тренера

Павелко: Петраков золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко оценил работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова после завершения групповой стадии отбора на ЧМ-2022.

Напомним, что в матче последнего тура квалификации чемпионата мира наша национальная команда обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) и вышла в плей-офф.

"Спасибо тренерскому штабу сборной Украины и Александру Петракову за то, что он из невозможного совершил чудо. Для наших болельщиков было очень важно добиться выхода в плей-офф, и он это сделал. Я уверен, что Петраков золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола.

На сегодняшнем исполкоме УАФ будет предложено утвердить его в статусе главного тренера нашей сборной", — сказал Павелко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Андрей Павелко Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (28)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DK с 6 лет (Киев)
17.11.2021 в 22:01
"Золотыми буквами"!!!? Ну это сильно.:)) А если он вдруг, случайно и play-off выиграет тогда как?
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.11.2021 в 21:57
Золотыми буквами в плей-офф ЧМ? Какими же буквами тогда себя Шева вписал в 1/4 финала?
Ответить
0
0
Fishing 555 (Rivne)
17.11.2021 в 21:55
О дизлайкови дурені з'явились фізкульт привіт вам ослам передає Україна до речі для вас безкоштовно лікарню відкривають
Ответить
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.11.2021 в 21:53
Ну что сказать человек заслужил. ЧМ U20 это было круто. Поэтому и в нац сборной нужно дать человеку время. Удачи
Ответить
+1
0
avatar
Зореслав (Киев)
17.11.2021 в 21:44
Ну Петраков выиграл 2 игры, на выезде а Шева вообще ни одной!
Ответить
0
-1
Fishing 555 (Rivne)
17.11.2021 в 21:52
І шо? Шева дійшов до 1/4 фіналу а на твого Просрака ще подивимся
Ответить
0
-1
kalan-86 (Анкара)
17.11.2021 в 21:37
Куда там, бери выше, платиновыми.
Ответить
+1
0
Fishing 555 (Rivne)
17.11.2021 в 21:36
Падленко дурень безмозглий
Ответить
+3
-2
Fishing 555 (Rivne)
17.11.2021 в 21:33
Ух ты Украина чампиЁн мира и явропЫ! Ура Просракову! Иду за золотом нужная вещь пригодиться
Ответить
0
-2
doschukrovno (Ровно)
17.11.2021 в 21:37
Не позорь Ровно .
Ответить
+2
0
avatar
Oldfanat (Полтава)
17.11.2021 в 21:39
Кромк шуток, Украина чемпион молодежных Евро и Мира.
Ответить
+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
17.11.2021 в 21:25
От якщо вийде збірна на мундіаль, тоді може і можна сказати про золоті букви. А так...
Ответить
+1
-1
DK с 6 лет (Киев)
17.11.2021 в 22:04
Тогда можно будет говорить про деревянные буквы в лучшем случае.
Ответить
0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
17.11.2021 в 21:23
Петраков золотыми, а Павелко платиновыми, хвалить друг друга лучшее занятие
Ответить
+2
0
avatar
Oldfanat (Полтава)
17.11.2021 в 21:37
Это просто неумение говорить. Если честно то за золото на чемпионате U20 - это и есть золотые буквы истории. Кто-то верит, что такое возможно на врослом уровне с нашей нынешней сборной? Тут выход на форум уже достижение и главное деньги для Павелко).В сборной на подмогу Яремчуку незаметно вырос Довбык, который сегодня даже получше Романа смотрится. Хотя еще до вояжа в Данию было видно, что будет толк. Вообще при всех пируэтах сборная прогрессирует, с Петраковым в том числе.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.11.2021 в 21:17
Кто за, кто против вакцинации?
Ответить
+1
-3
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
17.11.2021 в 21:16
Треплу нужен пиар....
Ответить
+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
17.11.2021 в 21:15
Що-що? Перемога над відстійною Боснією - це вже золоті букви? Це вже прирівняли до перемоги команди Блохіна над чемпіонами Європи греками чи хоча б перемоги 5:0 над Сербією?
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.11.2021 в 21:20
А победа на ЧМ это не золото?
Ответить
+1
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
17.11.2021 в 21:22
Ну причому тут чемпіонат світу? Павелко ж не про це говорив: Дякую тренерському штабу збірної України та Олександру Петракову за те, що він з неможливого здійснив диво. Для наших уболівальників було дуже важливо добитися виходу в плей-офф, і він це зробив. Я впевнений, що Петраков золотими літерами вписав своє ім'я в історію українців футболу В якому місті тут про перемогу на юнацькому чемпіонаті світу?
0
0
avatar
Oldfanat (Полтава)
17.11.2021 в 21:25
Вот только не надо за высказывания ппиарщика Павелко негатив на Петракова пернесить. Можно проще сказать, что он дал результат. Всех умных, что второе место просто обязано было быть нашим, отшлю к Шевченко за пр..нный старт отбора и Португалии и Италии которые "были обязаны выходить с первого места".
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
17.11.2021 в 21:27
З Казахстаном теж результат дав? Нічия з казахами це ганьба! Казахів навіть збірна Буряка винесла б легко!
0
0
Черноморчик (Одесса )
17.11.2021 в 21:09
что такого он сделал особенного ? мы в этой группе должны были брать 2 ое место без всяких проблем .. даже с учетом наследства от Шевченка . да мы даже казахов не смогли обыграть .
Ответить
+2
-1
дома лучше) (Буда)
17.11.2021 в 21:21
победа над боснией это успех мирового масштаба!
Ответить
+1
0
avatar
Oldfanat (Полтава)
17.11.2021 в 21:27
У казахов два гола забил человек под допингом, там скорее всего был несчастный случай.
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
17.11.2021 в 21:37
ОК, болгари, Боснія вдома...
0
0
octavi4 (Warszawa)
17.11.2021 в 20:56
Ну всё, на игры плэй-офф уже можно не выходить..
Ответить
+2
-1
Fishing 555 (Rivne)
17.11.2021 в 21:35
Головне золоті букви
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...