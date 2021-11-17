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Павелко: Петраков золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола
Сегодня специалиста утвердят в качестве главного тренера
Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий
Президент УАФ Андрей Павелко оценил работу главного тренера
Напомним, что в матче последнего тура квалификации чемпионата мира наша национальная команда обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) и вышла в плей-офф.
"Спасибо тренерскому штабу сборной Украины и Александру Петракову за то, что он из невозможного совершил чудо. Для наших болельщиков было очень важно добиться выхода в плей-офф, и он это сделал. Я уверен, что Петраков золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола.
На сегодняшнем исполкоме УАФ будет предложено утвердить его в статусе главного тренера нашей сборной", — сказал Павелко.
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