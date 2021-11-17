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Леоненко: Перед жеребьевкой плей-офф все опять будут молиться и пойдут в храм
Эксперт высказал свое мнение о победе сборной Украины над Боснией
скриншот youtube
Экс-игрок "Динамо" и
"Общее впечатление - молодцы, что вышли в плей-офф. Нужно сказать спасибо французам. Также надо отметить Петракова, хотя бы за то, что угадал с Цыганковым, поставив его в стартовый состав. Петраков показал, что он — хороший тренер, и даже не потому, что решил вопросы и вышел в плей-офф. В составе на эту игру он поменял три или четыре человека, которые играли с болгарами.
Общее впечатление радостное, потому что мы вышли из группы. Правда, сейчас все опять будут молиться и пойдут в храм, ведь кто попадется в плей-офф — непонятно", — сказал Леоненко.
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