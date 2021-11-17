Леоненко: Перед жеребьевкой плей-офф все опять будут молиться и пойдут в храм

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, а ныне эксперт ТК Футбол поделился мнением о победе Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

"Общее впечатление - молодцы, что вышли в плей-офф. Нужно сказать спасибо французам. Также надо отметить Петракова, хотя бы за то, что угадал с Цыганковым, поставив его в стартовый состав. Петраков показал, что он — хороший тренер, и даже не потому, что решил вопросы и вышел в плей-офф. В составе на эту игру он поменял три или четыре человека, которые играли с болгарами.

Общее впечатление радостное, потому что мы вышли из группы. Правда, сейчас все опять будут молиться и пойдут в храм, ведь кто попадется в плей-офф — непонятно", — сказал Леоненко.