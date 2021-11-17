Павелко: Благодарю сборную Франции за соблюдение принципов Respect и Fair play

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины над Боснией (2:0) и выход команды со второго места в группе в плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Сборная Украины добивается нужного результата в решающем матче группового этапа отбора в ЧМ-2022 и продолжит борьбу за путевку в Катар в стадии плей-офф. Яркая и уверенная победа над неуступчивой Боснией и Герцеговиной. Тренерский штаб Александра Петракова выполнил задачу-минимум, которая была возложена на него в этом году.

Спасибо верным болельщикам, которые, несмотря на многочисленные препятствия, приехали поддержать сине-желтых на стадионе в Зенице и обеспечили команде мощную поддержку. Поздравляю всех наших болельщиков, которые верили и вдохновляли сборную в течение группового этапа квалификации, всех футболистов сборной, талантливую команду тренеров во главе с Александром Петраковым со сверхважной победой.

Благодарен моему коллеге, президенту Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Зельковичу за продуктивную встречу перед матчем и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Отдельно хочу поздравить с победой над сборной Финляндии главного тренера сборной Франции Дидье Дешама и коллег из Французской федерации футбола. Также благодарю их за соблюдение принципов Respect и Fair play.

Приятно, что в этот день завоевали важные победы и младшие сборные. Команда Олега Кузнецова U-17 с первого места в группе вышла в элит-раунд отбора к Евро-2022, победив хозяев квалификационного раунда – Португалию, а команда Руслана Ротаня на "Арене Львов" победила Сербию и продолжает борьбу за путевку на Евро-2023", – написал Павелко в фейсбуке.