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Теперь без и.о. УАФ утвердила Петракова главным тренером сборной Украины
Контракт до завершения чемпионата мира в Катаре
uaf.ua
Исполком УАФ утвердил Александра Петракова главным тренером
Соглашение с тренером будет рассчитано до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 (т.е. на цикл отбора и финальной части Евро-2024.
Напомним, что Петраков с приставкой и.о. принял национальную команду в августе после того как не был продлен контракт с Андреем Шевченко.
Под руководством Петракова команда заняла второе место в своей отборочной группе и пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Напомним, что в отборе ЧМ-2022 сборная Украины под руководством Петракова провела 5 матчей – три ничьи и две победы, а также расписала ничью в спарринге с Болгарией.
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