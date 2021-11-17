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Теперь без и.о. УАФ утвердила Петракова главным тренером сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Контракт до завершения чемпионата мира в Катаре

Теперь без и.о. УАФ утвердила Петракова главным тренером сборной Украины

uaf.ua

Новина українською

Исполком УАФ утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.

Соглашение с тренером будет рассчитано до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 (т.е. на цикл отбора и финальной части Евро-2024.

Напомним, что Петраков с приставкой и.о. принял национальную команду в августе после того как не был продлен контракт с Андреем Шевченко.

Под руководством Петракова команда заняла второе место в своей отборочной группе и пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Напомним, что в отборе ЧМ-2022 сборная Украины под руководством Петракова провела 5 матчей – три ничьи и две победы, а также расписала ничью в спарринге с Болгарией.

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В статье: Украина Александр Петраков УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.11.2021 в 22:01
А куда его девать если на Италию выйдем?
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