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"На что наиграл". Зинченко показал, как "тепло" его встретила дочь после победы сборной

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Украинский футболист подшутил над собой

"На что наиграл". Зинченко показал, как "тепло" его встретила дочь после победы сборной

Фото: ru.uefa.com

Новина українською

Во вторник, 16 ноября состоялся заключительный матч отбора ЧМ-2022 между Боснией и Герцеговиной и Украиной (2:0). Благодаря победе команда Александра Петракова заняла второе место в группе и вышла в стыковые матчи квалификации турнира.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вернулся домой после победного матча, где его очень "смешно" встретила дочь Ева. Александр успел запечатлеть момент, когда ребенок показывал ему нецензурный жест.

"Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил", - подписал в шутку снимок Зинченко.

Отметим, что 24-летний футболист открыл счет в этой игре.

Напомним, у Зинченко и его супруги Влады Седан родилась дочь Ева в августе нынешнего года.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.11.2021 в 12:05
Самый объективный судья. Такого не подкупить.
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