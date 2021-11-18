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Герой футбольного дня. Александр Зинченко

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Лучший по показателям ТТД в матче против Боснии и Герцеговины

Герой футбольного дня. Александр Зинченко

Фото - УАФ / автор Павло Кубанов

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже не первый раз возникает неоднозначная ситуация с определением лучшего игрока матча сборной Украины. По итогу поединка сине-желтых с Боснией и Герцеговиной во Львове лучшим был признан Матвиенко, который был одним из тех, кто мог, но не помешал проведению голевой атаки соперника. После гостевого поединка с боснийцами статистически-аналитические ресурсы выделяют Александра Зинченко. Хотя от зрителей звание "Лев матча" получил Георгий Бущан, а специалисты отмечают весомую роль Артема Довбика, гол которого прекратил отрезок напряжения и опасности у украинских ворот.

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Герой футбольного дня. Александр Зинченко - изображение 1

скриншот - InStat

Зинченко единственный участник этого матча, совершивший более ста ТТД – 101. Процент успешности ТТД (82) – третий в команде, если не учитывать Александра Караваева, семь из восьми тактико-технических действий которого были удачными. Ситуативно или запланировано, но Зинченко все время оказывался на левом фланге сборной Украины, через который было проведено большинство атак команды Петракова (38). Он часто встречался с мячом, часто отдавал передачи, продвигал мяч вперед. 71 передача – это третий командный показатель (после Соболя и Матвиенко), резко контрастирующий с аналогичными показателями других центральных полузащитников Малиновского (57 передач) и Степаненко (59 передач). У Зинченко много потерь – восемь, это третий худший показатель в команде после Соболя и Ярмоленко, однако стоит оценивать контекст. Чем больше времени ты с мячом – тем больше шансов, что ты его потеряешь. У того же Малиновского те же восемь потерь, но меньше полезных действий, что отправило Руслана в "минус" по сравнению с Зинченко.

Герой футбольного дня. Александр Зинченко - изображение 2

Потери Зинченко были преимущественно в центре поля. Он не терял мяч в процессе развития перспективных атак и не давал своим потерям возможности сопернику разогнать свое наступление. У него была четкая роль связывать линию атаки с линией обороны, что и показывает карта интенсивности действий Зинченко. Наиболее продуктивно он действовал чуть выше центральной линии и ближе к левому флангу. Александр Зинченко стал лидером сборной Украины по показателю касания мяча (89). Но он почти не касался снаряда в зоне, расположенной к воротам соперника ближе, чем на двадцать метров. Единственное его прикосновение к мячу в штрафной боснийцев стало голевым. Случайность? Скорее голевое чутье.

По Зинченко могут быть споры относительно его статуса абсолютного героя матча против боснийцев. Но точно не может быть споров об Александре как об антигерое игры. В данной ситуации это самое главное.

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Комментарии (1)
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vinn (Khmelnitsky)
18.11.2021 в 12:35
" й не давав своїми втратами можливості суперникові розігнати свій наступ." - а тепер передивимось з чийого "пасу" почалась пожежа біля наших воріт перед нашим 2м голом.....
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