Андрей Полунин: Петраков принял сборную в очень тяжелой ситуации, но достойно выдержал испытание

Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал победу «сине-желтых» в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

- До определенного момента игра была тяжелая, в первом тайме никак не могли вскрыть оборону соперника, которая действовала очень компактно. За счет дальних ударов пытались поразить ворота, но не хватало точности. Опасно пробивали Малиновский, Зинченко и Ярмоленко. В первом тайме играли осторожно, особо не раскрывались, где-то была боязнь пропустить на контратаке.

- А на последних минутах первого тайма могла произойти катастрофа, если бы не Бущан!

- Да, трудно представить, если бы боснийцы забили, и второй тайм пришлось бы начинать с 0:1. Это был реальный шанс забить, но Бущан не в первый раз выручает в трудных ситуациях. Думаю, это ключевой момент в победе нашей сборной. Все решило индивидуальное мастерство наших ребят. Цыганков здорово один в один обыграл защитника, прострелил и Зинченко, что бывает редко, оказался там, где нужно. Он в тех позициях бывает редко, больше атакует со средины. А второй гол - уже мы словили хозяев на контратаке. Удачные и эффективные замены окончательно решили судьбу матча. Шапаренко, сделав перехват, отдал идеальный пас на Довбика, вывел его один на один с вратарем, и он классно завершил атаку. Повторю: два гола - это плоды высокого мастерства группы футболистов. Тот же Довбык мог забить третий мяч, все сделал здорово на двух паузах, но защитник успел подстраховать вратаря, выбив мяч с линии ворот. Забей, был бы классный гол и красивая концовка.

- Сборной повезло, что у боснийцев не играли три ключевых фигуры Джеко, Пьянич и Колашинец. Это облегчило нам задачу?

- Конечно, это то же самое, если бы у нас не играли Малиновский, Ярмоленко и еще кто-то. Для них ведущая тройка - существенная потеря и это, несомненно, помогло нам справиться с непростым соперником. Поэтому, абсолютно заслуженная победа, добытая на классе, ибо уровень мастерства наших игроков намного выше. Во втором тайме включили скорости, добавили в агрессии и получили нужный результат. Ребята поняли, если играть как в первом тайме, можно и не достичь победы. Плюс замены Шапаренко и Довбика очень усилили игру сборной. Если бы не заняли второе место - это была бы катастрофа. Все-таки по игровому потенциалу сборная Украины, кроме Франции, превосходит других участников своей группы. Перед стартом минимальной задачей для сборной было второе место, ее успешно и выполнили.

- Тогда работу Александра Петракова с приставкой и.о. можно считать успешной?

- Однозначно. Он принял команду в очень тяжелой ситуации, можно сказать в пожарном порядке, достойно выдержал испытание, не проиграл ни одного матча. Его работа воспринимается только с позитивной стороны. Теперь пожелаем сборной удачи в стыковых поединках плей-офф.

Напомним, что жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ состоится 26 ноября. Украина будет в числе не сеянных сборных.