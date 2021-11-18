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Микитин: Петраков, возглавив главную команду страны в непростой период

Национальная сборная Украины
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Также он рассказал, что тренер очень скрупулезно относится к каждому игроку

Микитин: Петраков, возглавив главную команду страны в непростой период

zarya-lugansk.com

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Владимир Mикитин прокомментировал назначение главным тренером сборной Украины Александра Петракова.

"Петраков, возглавив главную команду страны в непростой период, когда хватало пессимистов, доказал свою профпригодность. Украинская сборная с главным пока заданием — выходом в следующий раунд отбора на чемпионат мира — справилась. Поэтому решение членов исполкома УАФ было прогнозируемым и, уверен, что оно пойдет на пользу, повысив роль тренера в его отношениях с подопечными.

Кстати, когда я возглавлял дублирующий состав "Зари", то наши пути с Петраковым, который был главным тренером сборной Украины разных возрастов, довольно часто пересекались. Александр Васильевич посещал наши календарные поединки, и была возможность убедиться, как скрупулезно он собирал досье на приглянувшихся ему футболистов. Поэтому, зная его отношение к делу, я не был удивлен победам юниорской сборной Украины на международной арене. Надеюсь, что и в работе с национальной сборной Украины Петраков не остановится на достигнутом", — считает Микитин.

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В статье: Владимир Микитин Александр Петраков
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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