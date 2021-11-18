Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Микитин: Петраков, возглавив главную команду страны в непростой период
Также он рассказал, что тренер очень скрупулезно относится к каждому игроку
zarya-lugansk.com
Экс-игрок сборной Украины Владимир Mикитин прокомментировал назначение главным тренером сборной Украины Александра Петракова.
"Петраков, возглавив главную команду страны в непростой период, когда хватало пессимистов, доказал свою профпригодность. Украинская сборная с главным пока заданием — выходом в следующий раунд отбора на чемпионат мира — справилась. Поэтому решение членов исполкома УАФ было прогнозируемым и, уверен, что оно пойдет на пользу, повысив роль тренера в его отношениях с подопечными.
Кстати, когда я возглавлял дублирующий состав "Зари", то наши пути с Петраковым, который был главным тренером сборной Украины разных возрастов, довольно часто пересекались. Александр Васильевич посещал наши календарные поединки, и была возможность убедиться, как скрупулезно он собирал досье на приглянувшихся ему футболистов. Поэтому, зная его отношение к делу, я не был удивлен победам юниорской сборной Украины на международной арене. Надеюсь, что и в работе с национальной сборной Украины Петраков не остановится на достигнутом", — считает Микитин.
Популярное сейчас
- Даша Савина: Супряга рыдал по ночам, когда тренером Динамо был Хацкевич
- Бывший вице-президент Милана оценил шансы на успех Шевченко в Дженоа
- Новый контракт Петракова, тренер для Колоса и вечный Тиаго Силва. Главные новости за 17 ноября
- Проползли. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три