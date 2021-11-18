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Владимир Шаран: Петраков и его помощники сработали просто здорово

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Экс-тренер доволен работой украинского специалиста

Владимир Шаран: Петраков и его помощники сработали просто здорово

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о составе, который Александр Петраков выпустил в решающем матче отбора ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

"Считаю, что состав, который был в игре с боснийцами у сборной Украины, является оптимальным. Оптимальными были и замены. Петраков и его помощники сработали просто здорово! Во-первых, украинской сборной удалось сыграть на ноль, а во-вторых, тренерский штаб выпустил на замену того нападающего, которого хотелось увидеть в игре чуть раньше — Довбика. Этот футболист сейчас находится в очень хороших кондициях, и когда Босния раскрывалась, необходима была скорость и простор за спиной ее защитников.

Читалось появление на поле и Шапаренко, а потом и Сидорчука. При этом Зинченко был переведен на левый фланг полузащиты. Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым сделал все настолько правильно, что удалось добиться того результата, к которому мы стремились. Он заслуживает слов благодарности и уважения", — считает Шаран.

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В статье: Владимир Шаран Александр Петраков
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Источник:
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Комментарии (1)
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kravaserega (Kyiv)
18.11.2021 в 18:27
Столько эксперДов сразу вылезло хвалить Петракова после выхода в плей-офф, а где же вы все были три месяца, пока его обсерали, все кому не лень было
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