Владимир Шаран: Петраков и его помощники сработали просто здорово

Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о составе, который Александр Петраков выпустил в решающем матче отбора ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

"Считаю, что состав, который был в игре с боснийцами у сборной Украины, является оптимальным. Оптимальными были и замены. Петраков и его помощники сработали просто здорово! Во-первых, украинской сборной удалось сыграть на ноль, а во-вторых, тренерский штаб выпустил на замену того нападающего, которого хотелось увидеть в игре чуть раньше — Довбика. Этот футболист сейчас находится в очень хороших кондициях, и когда Босния раскрывалась, необходима была скорость и простор за спиной ее защитников.

Читалось появление на поле и Шапаренко, а потом и Сидорчука. При этом Зинченко был переведен на левый фланг полузащиты. Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым сделал все настолько правильно, что удалось добиться того результата, к которому мы стремились. Он заслуживает слов благодарности и уважения", — считает Шаран.