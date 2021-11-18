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Степаненко о сборной: Мы все довольны. Выполнили задачу минимум – вышли в плей-офф
В команде, похоже, стабильная атмосфера
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко оценил выступление национальной команды в отборе ЧМ-2022 в комментарии Про Футбол. "В раздевалке чуть-чуть потанцевали, кто-то пару слов сказал – все как обычно", – поделился полузащитник.
– Мы все довольны результатом. Выполнили задачу минимум – вышли в плей-офф. Поэтому вернулись домой с хорошими эмоциями. Возвращаемся в клубы, а в марте будем стараться пробиться дальше.
В раздевалке чуть-чуть потанцевали, кто-то пару слов сказал – все как обычно.
– Телефон разрывался от поздравлений?
– Главное, что всегда на связи люди, которые пишут и во время поражений.
– Как для вас прошел отбор?
– Тяжело. Я пропустил первые матчи из-за травмы. Когда восстановился, была тяжелая ситуация в группе. Не все от нас зависело. Нервничали, но выстояли.
– С кем бы хотелось сыграть в плей-офф? С грандом или средним соперником?
– Хотелось бы среднего соперника, это нормально.
– Украина может зацепиться за ЧМ?
– Конечно. Это наша цель, наша задача и мечта. Будем работать, – сказал Степаненко.
Напомним, что Украине, чтобы отобраться на Чемпионат мира в Катаре предстоит выиграть два матча в "стыках" весной.
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